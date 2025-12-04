Jennifer Lopez cubre el tatuaje que la unía a Ben Affleck

Jennifer Lopez parece estar cerrando un capítulo definitivo de su vida personal: su relación con Ben Affleck. La pareja, cuyo romance capturó la atención pública durante más de dos décadas, estaría eliminando los últimos vestigios físicos de su unión, especialmente un significativo tatuaje que ambos lucieron como símbolo de amor eterno.

La historia de ‘Bennifer’ es bien conocida: comprometidos en 2002, se separaron para luego reencontrarse y casarse en julio de 2022. En febrero de 2023, en un gesto romántico por el Día de San Valentín, López se tatuó en la caja torácica un símbolo de infinito atravesado por una flecha, con los nombres de ambos inscritos en el diseño.

Affleck respondió con un tatuaje coincidente: dos flechas cruzadas con las iniciales “J” y “B” entrelazadas.

Sin embargo, el “para siempre” prometido por el símbolo duró menos de lo esperado. En agosto de 2024, López solicitó el divorcio, que se finalizó en enero de 2025, dejando los tatuajes como recordatorios permanentes de una relación que ya no existía.

Desde el divorcio, los fans han estado atentos a cualquier señal de que López se desharía de la tinta. Los rumores comenzaron en septiembre de 2024, cuando apareció en una alfombra roja con un vestido que dejaba los costados al descubierto y el tatuaje no era visible.

En ese momento, se especuló que podría haber sido cubierto con maquillaje para el evento.

La evidencia más convincente llegó en mayo de 2025, durante los 51º American Music Awards. Allí, López lució un audaz vestido sin espalda que sugería que el proceso de eliminación con láser podría haber comenzado realmente. Fotografías posteriores mostraron el diseño notablemente descolorido, aunque aún visible.

¿Un nuevo comienzo?

Según un informe anónimo en Deuxmoi, López no solo estaría eliminando el tatuaje, sino que planea reemplazarlo con un diseño de colibrí, dejando atrás el símbolo que una vez representó su amor por Affleck.

En una reciente publicación de Instagram, la cantante compartió un video de una actuación del verano pasado donde el tatuaje, aunque debilitado, todavía era perceptible, manteniendo viva la pregunta sobre su destino final.

Los comentarios del público reflejan una lección frecuente sobre los tatuajes de pareja: “Es por esto que no te tatúas el nombre de alguien en el cuerpo”, escribió un usuario, mientras otro bromeaba: “Ni hablar de Bennifer 3.0”.

Aunque el tatuaje parece estar en proceso de desaparición, los fanáticos tendrán una oportunidad más clara de verificar su estado cuando López inicie su próxima residencia en Las Vegas, “Jennifer Lopez: Up All Night Live”, el 30 de diciembre de 2025 en The Colosseum de Caesars Palace.

