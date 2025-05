Jennifer Lopez anunció que tendrá una residencia en Las Vegas

Jennifer Lopez regresará a Las Vegas con una residencia. Esta semana, la cantante y actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar una serie de shows en la “capital mundial del entretenimiento”.

Tras su destacada presentación en los American Music Awards, JLo compartió la noticia en sus redes sociales. “¡Estamos de vuelta! ¡Estoy haciendo una residencia en Las Vegas!”, anunció la cantante de 55 años.

El nuevo espectáculo, titulado Jennifer Lopez: Up All Night, se realizará en el Colosseum de Caesars Palace entre finales de 2025 y principios de 2026.

La residencia de JLo comenzará con un primer bloque de conciertos los días 30 y 31 de diciembre de 2025, seguido de funciones el 2 y 3 de enero de 2026.

Tras un breve descanso, se espera que la cantante continúe la residencia los días 6, 7, 13, 14, 20, 27 y 28 de enero.

La venta de boletos iniciará con preventas exclusivas para miembros de fan clubs y programas de lealtad a partir del 2 y 3 de junio, mientras que la venta general arrancará el 6 de junio.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

El nuevo espectáculo promete un recorrido por los mayores éxitos de la carrera de JLo, además de canciones inéditas.

Esta residencia en Las Vegas marca el regreso de JLo a los escenarios tras la cancelación de su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits el año pasado.

En junio del año pasado, Jennifer Lopez anunció en su newsletter que su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits, que tenía previsto comenzar en Orlando, se cancelaba.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su anuncio.

