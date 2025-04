Jennifer Lopez anuncia su serie de conciertos “Up All Night” para este verano

Jennifer Lopez ha sorprendido a sus fans esta mañana, al anunciar en sus redes sociales que ya prepara una serie de conciertos para el verano. Hace menos de un año ella canceló su gira This Is Me por Estados Unidos, en medio de una crisis marital con el actor Ben Affleck, de quien finalmente se divorció.

En su cuenta de Instagram la cantante publicó el colorido póster oficial de la nueva gira Up All Night, junto con un video que la muestra en muchos conciertos. El mensaje que escribió fue: “A todos mis JLovers internacionales: Estaré haciendo algunos conciertos selectos durante el verano. 🤍 ¡Qué ganas de volver a verlos! Ha pasado demasiado tiempo. ¡Será un verano increíble!” 🎤🎶

La diva del Bronx no hace una gira mundial desde 2019. El año pasado ella acaparó los titulares por su divorcio, pero también regresó a la escena musical con el álbum This Is Me…Now. Originalmente la gira de 2024 sería para promover ese disco, pero semanas después Lopez cambió el título del tour, por el de This is Me…Live/The Greatest Hits; también hubo rumores acerca de una baja venta de boletos. Finalmente Jennifer canceló ese proyecto, centrándose en sus trabajos en cine.

Próximamente se darán a conocer las fechas de la gira Up All Night. Hace algunos días Jennifer Lopez publicó en Instagram fotografías de un Discman y de su primer CD, On The 6, celebrando que comenzó su carrera como cantante en 1999. Ella complementó las imágenes con el mensaje: “Esto es donde todo comenzó”.

