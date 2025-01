Jennifer Lopez impacta en Sundance al usar un vestido lleno de transparencias (FOTOS)

“Kiss Of The Spider Woman”, una película dirigida por Bill Condon y protagonizada por Jennifer Lopez, se presentó en el Festival de Cine de Sundance. La actriz fue invitada al evento e impactó al usar un vestido lleno de transparencias que resaltó su escultural figura.

Fiel al concepto de su personaje en la cinta, Jennifer optó por ese vestido -diseñado por Valdrin Sahiti– que simula una telaraña; lo complementó con joyas de la firma Hassandazeh, un bolso clutch y zapatos negros de tacón con adornos.

El vestido de Jennifer Lopez fue diseñado por Valdrin Sahiti. (Foto: © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

JLo también fue entrevistada por los reporteros que acudieron al evento. Ella comentó a Variety que “Kiss Of The Spider Woman” es uno de los proyectos más importantes en los que ha participado: “He estado esperando este momento toda mi vida. La razón por la que quería estar en este negocio es porque mi mamá me sentaba frente al televisor y (la película) “West Side Story” pasaba una vez al año. Estaba hipnotizada y pensé: ‘Eso es lo que quiero hacer’. Esta es la primera vez que realmente puedo hacerlo”.

Previo a la premiere, la actriz platicó con reporteros y lució su escultural figura. (Foto: © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

Jennifer Lopez tenía preparada otra sorpresa para sus fans, porque en la fiesta posterior a la proyección de la película presumió otro outfit a tono con la velada: un enterizo con el mismo estampado de telaraña. Un día antes de la premiere ella acudió a un club en Park City para divertirse y bailar junto al DJ Chase B, quien programó algunos de sus éxitos, como “All I Have”, “Get Right” y “Jenny From The Block”.

En cuanto a la película “Kiss Of The Spider Woman”, es un drama musical basado en la novela de Manuel Puig y en la exitosa obra teatral de Broadway, que se desarrolla en una prisión argentina. Jennifer Lopez comparte créditos con los actores Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz.

