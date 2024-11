Jennifer Lopez rompió en llanto al hablar de la cancelación de su gira

Jennifer Lopez todavía se siente mal por haber cancelado su gira. En junio, la cantante de “On The Floor” sorprendió al anunciar que cancelaba su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits.

En una reciente entrevista en el programa The Graham Norton Show, JLo habló de cómo fue su verano tras cancelar su regreso a los escenarios.

“Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que puede hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans (por cancelar su gira)”, dijo.

“De hecho, y esto es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: ‘Oh, tenía tickets para ir a verte’. Y le dije que lo sentía. A lo que él me contestó: ‘No digas lo siento, te amamos’”, contó.

Tras contar la anécdota, una persona en el público se levantó para hacerle saber a JLo que él había sido quien se le acercó para decirle que tenía entradas para sus shows.

De inmediato, la cantante se levantó de su asiento y se acercó a abrazarlo. “Muchas gracias. Literalmente me subí al auto y lloré. Honestamente, fue muy difícil para mí cancelarlo”, dijo JLo con lágrimas en los ojos.

¿Por qué Jennifer Lopez canceló su gira?

En junio, Jennifer Lopez anunció que cancelaba su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits. En ese momento, la cantante reconoció que aunque dar la noticia fue devastador, también se sentía muy aliviada.

JLo tenía previsto comenzar su gira el próximo 26 de junio en Orlando, Florida, y finalizar el 31 de agosto en Houston, Texas. Sin embargo, esta semana, la cantante anunció en su newsletter que cancelaba su gira.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su anuncio.

La cancelación total de la gira de la cantante de “On the Floor” llega después de que, meses antes, JLo cancelara varios shows por supuestos problemas logísticos, pero luego se especuló que la verdadera razón era la baja venta de entradas.

