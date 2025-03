Ben Affleck habla sobre su divorcio de Jennifer Lopez: “No hay escándalos ni intrigas”

Ben Affleck fue entrevistado para la revista GQ, y por fin habló sobre su divorcio de la cantante Jennifer Lopez, con quien estuvo casado durante dos años.

Ben Affleck se mudará de su mansión de Brentwood a fortaleza antipaparazzi

El actor de 52 años le comentó a Zach Baron que fue difícil ser asediado por la prensa tras su separación de la diva del Bronx, y que para él ese asunto no era tan polémico: “Supongo que hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas o algo así. Pero, sinceramente, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o de lo que sería interesante. No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”.

Ben Affleck sorprende con un cambio de look tras su divorcio de Jennifer Lopez

Lopez lanzó en 2024 el álbum This Is Me…Now, y para promoverlo estrenó un cortometraje titulado “The Greatest Love Story Never Told”, que trata acerca de su relación con Ben. Ahora éste dijo cómo se involucró en ese proyecto: “Me dije: ‘Si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de forma honesta y atractiva’. Porque me pareció un análisis interesante…Y entonces pensé: ‘¿Cómo conciliar eso? Amar y apoyar a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea’. Y creo que lo que dije en ese documental o en el fragmento que usaron fue: ‘No te casas con un capitán de barco’. Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación”.

Affleck fue muy sincero al reconocer que él y su ex esposa tienen personalidades distintas: “Hay mucha gente que, en mi opinión, ha gestionado la fama con más destreza que yo, entre ellos Jennifer. Mi temperamento es un poco más reservado que el suyo. Como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas.

“Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una ruptura importante. No es que puedas ver ese documental y decir: ‘Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’…Espero haber sido claro, (Jennifer) es alguien a quien respeto mucho”.

Por último, el actor explicó que Jennifer y él decidieron terminar su relación de manera conjunta, y tranquilamente. “La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘Esto es lo que pasó’. Es sólo una historia de personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente. Y a medida que envejeces, esto es cierto para mí, supongo que es cierto para la mayoría de la gente. No hay un ‘Tal tipo que hizo esto’, o ‘Este fue el gran evento’. En realidad, suena más como una sesión de terapia de pareja. De la cual, después de un tiempo, uno se desentiende de la terapia de pareja de alguien más”.

Sigue leyendo: