¿Cómo reaccionó Jennifer Lopez a las declaraciones de Ben Affleck sobre su divorcio?

Hace poco, Ben Affleck habló por primera vez sobre su divorcio de Jennifer Lopez. El actor fue el primero en compartir detalles sobre su separación.

Contrario a lo que muchos pueden pensar, las declaraciones de Affleck no le cayeron mal a JLo, quien al parecer está de acuerdo con sus comentarios, de acuerdo con In Touch Weekly.

Una fuente cercana a la cantante le aseguró al medio estadounidense que a JLo le habría parecido bien que el actor hablara sobre su separación. “JLo admira a Ben por expresarse con tanta honestidad en el artículo”, dijo.

Aunque la cantante no le molestó que Affleck hablara sobre su separación, lo único con lo que no estuvo de acuerdo es con los motivos que dio el actor para explicar la ruptura.

“Ella tiene una perspectiva diferente de cómo terminaron las cosas. Una parte suya todavía cree que él no se esforzó lo suficiente para que funcionara”, indicó.

“Jen realmente se metió en la relación con todo su corazón y le dolió que no pudieran encontrar la forma de seguir juntos”, agregó la fuente.

Pese a que no comparten la misma visión sobre su ruptura, JLo y Affleck siguen siendo buenos amigos, afirmó la fuente.

“Se comunican constantemente y continúan apoyándose mutuamente en sus proyectos. Ella está agradecida de que la amistad siga vigente”, dijo la fuente.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre su divorcio de JLo?

Hace poco, Ben Affleck ofreció una entrevista a la revista GQ en la que habló sobre cómo fue su separación de la cantante y desmintió los rumores de conflicto o drama en el proceso.

“Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería”, dijo sobre lo que los llevó a separarse.

“No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”, agregó el actor.

Asimismo, Affleck aseguró que él y JLo decidieron terminar su relación de manera conjunta y aseguró que no hubo terceras personas involucradas.

“La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘Esto es lo que pasó’. Es sólo una historia de personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente. Y a medida que envejeces, esto es cierto para mí, supongo que es cierto para la mayoría de la gente. No hay un ‘Tal tipo que hizo esto’, o ‘Este fue el gran evento’. En realidad, suena más como una sesión de terapia de pareja. De la cual, después de un tiempo, uno se desentiende de la terapia de pareja de alguien más”.

