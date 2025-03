Ben Affleck no quiere hablar más sobre su separación de Jennifer Lopez

Ben Affleck quiere cerrar el capítulo de su divorcio de Jennifer Lopez. Hace poco el actor aclaró en una entrevista que, contrario a lo que muchos piensan, no hubo drama en su sepración.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana al actor aseguró que ya no quiere volver a hablar de su separación de Jennifer Lopez.

“Para él se acabó hablar más sobre JLo. No está orgulloso de que su matrimonio no funcionara. No quería hacerle daño. Pero ahora lo que quiere enfocarse es en sus hijos y su trabajo”, dijo.

Hace poco, Ben Affleck ofreció una entrevista a la revista GQ en la que habló sobre cómo fue su separación de la cantante y desmintió los rumores de conflicto o drama en el proceso.

“Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería”, dijo sobre lo que los llevó a separarse.

“No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”, agregó el actor.

Asimismo, Affleck aseguró que él y JLo decidieron terminar su relación de manera conjunta y aseguró que no hubo terceras personas involucradas.

“La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘Esto es lo que pasó’. Es sólo una historia de personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente. Y a medida que envejeces, esto es cierto para mí, supongo que es cierto para la mayoría de la gente. No hay un ‘Tal tipo que hizo esto’, o ‘Este fue el gran evento’. En realidad, suena más como una sesión de terapia de pareja. De la cual, después de un tiempo, uno se desentiende de la terapia de pareja de alguien más”.

El pasado 20 de agosto, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Cuatro meses después, el pasado 6 de enero, un juez del tribunal superior de Los Ángeles aprobó el acuerdo de divorcio entre JLo y Affleck firmaron, que entró en vigor el 21 de febrero.

De acuerdo The Associated Press, el documento que firmó la expareja indica que llegaron a un acuerdo a través de mediación en septiembre, evitando una prolongada batalla judicial que han enfrentado otras parejas de celebridades.

Aunque los detalles financieros del acuerdo se mantuvieron en privado, se supo que ninguno de los dos pagará manutención conyugal al otro.

Asimismo, JLo dejará de usar Affleck como apellido y volverá a usar Jennifer Lynn Lopez.

