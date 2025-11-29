Captan a Ben Affleck pasando Thanksgiving en casa de Jennifer Garner, su ex

El actor californiano Ben Affleck, de 53 años, tuvo en el pasado una mediática historia de amor con Jennifer Garner, de quien se separó en 2015 tras 10 años de matrimonio y tres hijos en común, Violet, Seraphina y Samuel, quienes han logrado mantenerlos unidos a pesar de sus diferencias.

Si bien ambos han intentado rehacer sus vidas tras su separación, él con Ana de Armas y posteriormente con Jennifer Lopez, y ella con John C. Miller, con quien sigue de pareja; el amor por sus hijos los ha mantenido unidos y así quedó demostrado en la más reciente celebración de Thanksgiving.

Por medio de unas fotos, captadas por la lente de los paparazzi, se ve al protagonista de ‘Batman’ llegando a la casa de Jennifer Garner en Los Ángeles.

Ben Affleck pasó Thanksgiving con Jennifer Garner Crédito: x17 | Grosby Group

En las imágenes en cuestión se aprecia a la estrella de Hollywood en compañía de su mamá y de Samuel, su hijo menor.

De acuerdo a fuentes, consultadas por la revista People, Ben Affleck y Jennifer Garner pasaron de ser exesposos a grandes aliados en diversos temas debido a la gran admiración que sienten por el otro, por lo que no es extraño que se dejen ver juntos en ocasiones especiales como ésta.

“Jen es su mayor apoyo. Les llevó años llegar a este punto, pero Jen nunca se dio por vencida y ahora todo es amigable y se centra en los niños”, declaró la fuente a la citada publicación.

Ben Affleck pasó Thanksgiving en familia Crédito: x17 | Grosby Group

Esta es la segunda celebración consecutiva de Thanksgiving que pasan juntos en casa de la actriz, quien se caracteriza por ser una gran anfitriona y en este Día de Acción de Gracias no fue la excepción.

“Jen lo hace muy especial. Es una gran chef. Además, le encanta reunir a toda su familia. Ben siempre es bienvenido en su casa”, concluyó la misma fuente, quien dejó en claro que la actual pareja de Jennifer Garner no se opone a que pase tiempo con su ex y padre de sus hijos.

