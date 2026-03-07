Jennifer Garner recuerda sus mejores momentos durante el rodaje de “Si tuviera 30”

Jennifer Garner protagonizó en 2004 una de las comedias románticas más aclamadas por el público: “Si tuviera 30” (“13 Going on 30” en inglés). A más de dos décadas de este hecho, la famosa sorprendió al público al abrir el baúl de los recuerdos y hablar como nunca antes sobre los mejores momentos vividos en el set de filmación.

La serie de confesiones se dio durante su participación en el podcast “Not Gonna Lie” de Kylie Kelce, quien se dijo fanática de esta producción dirigida por el fallecido cineasta Gary Winick.

Durante su charla con la esposa del jugador de fútbol americano retirado, Jason Kelce, Jennifer Garner aseguró que ningún otro proyecto le ha regalado tantos momentos inolvidables y un sinfín de aprendizajes como lo hizo la cinta “Si tuviera 30”.

“Amé esa película. Nos divertimos muchísimo haciéndola”, dijo atribuyendo el gran ambiente laboral del rodaje al director Gary Winick, fallecido en febrero de 2011 a los 49 años, tras una larga batalla contra el cáncer cerebral.

Con nostalgia, la famosa aseguró que la experiencia fue tan grata que, de no haber perdido la vida, ella y varios de sus compañeros de elenco “habríamos trabajado con él unas diez veces más”.

Aunque este 2026 se cumplen veintidós años desde el estreno de este clásico del cine, para Jennifer Garner hay elementos y enseñanzas dentro de la historia que mantiene como parte de su día a día en la actualidad. Tal es el caso de una de las frases mencionadas por su personaje “Jenna Rink”.

“Yo digo ‘30, coqueta y próspera’ tres o cuatro veces por semana en videos para la gente”, confesó la ex esposa de Ben Affleck ante los micrófonos del programa digital. Y es que el lema “30, flirty and thriving” se convirtió en uno de los estandartes de la película por allá del 2004.

La importancia que el público le otorgó a dicha línea del guion ha hecho que Garner la utilice siempre que se entera que alguien se encuentra cumpliendo alguno de los dos números mágicos: 13 o 30. “Hago un video para ese amigo tuyo; si alguien importante en tu vida está festejando uno de esos cumpleaños, yo hago ese video”, detalló emocionada.

Esta apertura propició que la propia Kylie Kelce compartiera su línea favorita de la cinta: “destacó su frase favorita: “Eso es porque tengo estas increíbles tetas para llenarlo”, señaló haciendo alusión a la escena en la que Jenna se prueba un vestido y celebra su nuevo cuerpo.

Las famosas destacaron que el mensaje detrás de él diálogo es uno de aceptación y amor propio: “Siempre pensé que era la reacción más linda, como diciendo: ‘¿Sabes lo que obtienes entre los 13 y los 30? ¡Tetas!”, se expresó entre risas.

“Si tuviera 30” (“13 Going on 30”) cuenta la historia de “Jenna Rink”, una adolescente de 13 años que despierta mágicamente en el cuerpo de ella misma el futuro, con 30 años, descubriendo una adultez llena de posibilidades que ponen a prueba su carácter y la percepción de la adultez.

