Eiza González, Jennifer Garner y más famosos le dan el último adiós a James Van Der Beek.

La escena actoral se encuentra de luto debido al fallecimiento del actor James Van Der Beek, confirmado la mañana de este 11 de febrero, a los 48 años de edad. Y es que su partida deja un vacío en aquellos que disfrutaron de su talento a través de producciones como “Labor Day”, “The Big Bang” y “Dawson’s Creek”, siendo esta última la que le brindó fama internacional.

Gracias a su extensa trayectoria, el famoso logró consolidarse como uno de los favoritos del público, así como construir un sinfín de amistades dentro del mundo del entretenimiento, mismas que hoy lo despiden con el corazón roto.

A solo unas horas de confirmarse el deceso de Van Der Beek, han sido varios los artistas que se han sumado a la pena que embarga a su familia y le han extendido su último adiós con conmovedores mensajes. Te compartimos algunos de ellos:

Eiza González

La actriz mexicana fue una de las primeras en expresar sus condolencias a la familia del fallecido histrión, asegurando que su partida es irreparable: “Esto es devastador. Me rompe el corazón por su familia y por cualquiera que esté luchando contra el cáncer. Estoy completamente desconsolada. Descansa en paz”, escribió al retomar la publicación con la que se informó sobre el deceso.

Jennifer Garner

La protagonista de historias como “13 Going On 30” y “El proyecto Adam” se sumó a la oleada de cariño en homenaje a James Van Der Beek. Además de hacer mención del vacío que deja su fallecimiento, extendió su apoyo a la viuda del actor y a sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

“Es desgarrador (…) Te mando mucho cariño, Kimberly, y a tus hijos mientras atraviesan este momento tan delicado“, declaró en un comunicado.

Rumer Willis

Rumer Willis se despide de James Van Der Beek. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Por su parte, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, quien era amiga cercana del histrión, destacó la gran persona que fue en vida y el impacto que dejó en cada uno de sus seres queridos.

“Soy muy afortunada de haberte tenido en mi vida durante tanto tiempo. James fue un ejemplo a seguir como esposo, padre y hermano mayor (para mí). Estoy muy agradecida de haber presenciado su amor, respeto y cariño mutuos. Les envío todo mi amor y luz”, expresó bajo el post que confirmó la muerte de su amigo.

Busy Philipps

Una de las despedidas más emotivas corrió a cargo de Busy Philipps, la cual fue de las primeras estrellas de “Dawson’s Creek” en pronunciarse sobre el deceso de su ex coprotagonista.

La actriz escribió en Instagram: “Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros… por cada persona que conoció a James y lo amó, por todos los que amaron su trabajo o tuvieron el placer de conocerlo, por todos sus queridos amigos y la comunidad que lo rodearon mientras luchaba contra esta enfermedad, especialmente por sus padres, su hermano y su hermana”.

Su mensaje también tuvo como finalidad darle visibilidad a la cuenta de GoFundMe que se originó en apoyo a la familia de Van Der Beek: “Estoy profundamente desconsolada por su increíble esposa, Kimberly, y sus seis mágicos hijos. Hay una cuenta de GoFundMe para que ayuden y pondré el enlace en mis historias. James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre. No sé qué más decir. Estoy muy, muy triste“, señaló.

Sarah Michelle Gellar

Otra figura emblemática de la década de los 90 que le dio el último “adiós” al artista fue Sarah Michelle Gellar, protagonista de “Buffy, the vampire slayer” y “Scooby-Doo”, desde sus historias de Instagram.

“Estoy muy triste por tu hermosa familia. Si bien el legado de James siempre vivirá, esta es una enorme pérdida no solo para ustedes, sino para el mundo. Maldito cáncer“, reflexionó.

Chad Michael Murray

Chad Michael Murray, actor de “One Three Hill” y “Freaky Friday”, tampoco fue la excepción en hacer notar su admiración por el famoso: “Envío amor y luz a tu hermosa familia. James era un grande. Estamos muy, muy apenados por lo que están atravesando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga“, externó.

Stacy Keibler

Una testigo más del profesionalismo y buen espíritu de James Van Der Beek fue su ex compañera del reality “Dancing With the Stars”, donde participó en 2019. Conmovida, expresó: “Estoy devastada. Él es y siempre será familia para mí. Te amo tanto, James. El hombre que eres, puedes estar orgulloso. Estoy muy agradecida de haber podido estar allí para despedirme de ti“.

Asimismo, señaló que su recuerdo se mantendrá vivo con cualquier paso que de: “Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea un atardecer. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí“.

