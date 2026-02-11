“The Mummy 4” llegará a las pantallas en mayo de 2028

La esperada cinta “The Mummy 4”, protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz, ya tiene fecha de estreno. En un comunicado reciente, Universal Pictures reveló cuál será el día en que los fanáticos del cine de aventuras revisitarán este clásico de acción y fantasía que marcó la infancia de millones.

Luego de mucho tiempo de espera, se confirmó que será el 19 mayo de 2028 cuando las estrellas Brendan Fraser y Rachel Weisz den vida, una vez más, a los personajes de “Rick O’Connell” y “Evelyn O’Connell”. Es importante recordar que la dupla de artistas no actuaba junta en esta franquicia desde “La momia regresa”, lanzada en el año 2001.

Producida por la empresa Radio Silence, “The Mummy 4” será una secuela directa de las dos primeras entregas y dejará de lado los eventos ocurridos en “La tumba del emperador dragón”. Esto con la finalidad de volver a las raíces clásicas de la saga que obtuvo fama internacional.

El guion corre a cargo de David Coggeshall, conocido por su labor en historias como “The Family Plan” y “Orphan: First Kill”.

Otro detalle importante de este proyecto es que Brendan Fraser no solo prestará su talento frente a la cámara, ya que también se desempeña como productor ejecutivo junto a Sean Daniel, productor principal en la saga desde 1999, así como Jason F. Brown y Denis Stewart de “Hivemind”.

Brendan Fraser y su emoción al volver a la franquicia de “The Mummy”

Tan pronto como se confirmó el regreso de la saga “The Mummy” a las pantallas, el ganador del Oscar expresó su emoción por volver a interpretar el papel de “Rick O’Connell”. Incluso, definió este proyecto como “el que siempre quiso hacer” tras varios años de explorar su faceta como actor.

En entrevista con AP, el famoso declaró que, aunque existieron otras producciones en la franquicia, ninguna tuvo el impacto y misticismo que las primeras entregas: “He esperado 20 años para esta llamada. Algunas veces fue un timbrazo fuerte, algunas veces parecía un telegrama débil. ¿Ahora? Es tiempo de darle lo que quieren a los fans“, recalcó.

Al ser cuestionado sobre el secreto que hizo a “The Mummy” difícil de replicar en otras cintas, Fraser afirmó: “El ingrediente que teníamos a nuestro favor para ‘La Momia’ era la diversión. ‘La Momia’ debería ser emocionante, pero no aterradora ni espeluznante“.

A propósito de los remakes de esta historia que han surgido a través de los años, actualmente existe otra producción titulada “La momia” que se encuentra en desarrollo de forma paralela. Sin embargo, esta obra protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa y May Calamawy, tiene previsto estrenarse en abril de 2026 y no está relacionada narrativa ni creativamente con la saga de 1999.

