Brendan Fraser recuerda que estuvo a punto de morir durante el rodaje de la película “The mummy”

Durante la promoción de su más reciente trabajo -el filme “The whale”– el actor Brendan Fraser ha aprovechado para recordar experiencias en sus anteriores películas, y un gran número de fans lo han cuestionado sobre ciertas escenas. Ahora, dio a conocer que durante el rodaje de la exitosa cinta “The mummy” de 1999 corrió el riesgo de morir asfixiado.

Fraser fue invitado al programa de televisión de Kelly Clarkson y, con el buen humor que lo caracteriza, habló de esa peligrosa experiencia: “Estaba parado sobre las puntas de mis pies, con una cuerda en el cuello y no puedes moverte. Steve (Summers, director de la película) corrió y me dijo: ‘Oye, en realidad no parece que te estés asfixiando. ¿Puedes “venderlo”‘? Muy bien. Así que pensé: ‘Una toma más’. La cámara se movió y me puse de puntas, y el tipo que sostenía la cuerda por encima de mí tiró de ella un poco más. Estaba atascado en mis dedos de los pies. Sólo podía ir hacia abajo, así que él estaba subiendo y yo bajando”.

Lo peor vino después, cuando Brendan se desvaneció: “Para entonces mi codo estaba en mi oído, el mundo estaba de lado, tenía grava en mis dientes y todos estaban muy callados. Había en el lugar un doble de riesgo y decía ‘¡Brendan! ¡Brendan! ¡Despierta!’ Me dijo: ‘Felicidades, estás en el club. Lo mismo le pasó a Mel Gibson en ‘Braveheart’“; afortunadamente Fraser salió ileso y al día siguiente regresó a trabajar. Será el 12 de marzo cuando el actor acuda a la ceremonia de entrega de los premios Oscar, ya que está nominado por “The whale”, compitiendo con Bill Nighy, Colin Farrell, Paul Mescal y Austin Butler.

También te puede interesar:

-Ganadores de los Critics Choice Awards 2023

-Brendan Fraser revela que “se moría de hambre” mientras trabajaba en la cinta “George of the jungle”