Ganadores de los Critics Choice Awards 2023

La noche del 15 de enero fueron entregados los premios Critics Choice 2023 a lo mejor del cine y la televisión. La ceremonia fue conducida por Chelsea Handler y tuvo varias sorpresas en cuanto a ganadores: la Mejor Película fue “Everything Everywhere All at Once”, mientras que Brendan Fraser fue premiado como Mejor Actor por “The Whale” y Cate Blanchett como Mejor Actriz por “Tár”. En el área de televisión “Abbott elementary” y “Better call Saul” obtuvieron el Critics Choice Award por Mejor Serie de Drama y Mejor Serie de Comedia, respectivamente. A continuación, la lista completa de ganadores:

Cine

Mejor Película.- “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Director.- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Actor.- Brendan Fraser, por “The Whale”

Mejor Actriz.- Cate Blanchett, por “Tár”

Mejor Actor de Reparto.- Ke Huy Quan, por “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Actriz de Reparto.- Angela Bassett, por “Black Panther: Wakanda Forever”

Mejor Actor Juvenil.- Gabriel LaBelle, por “The Fabelmans”

Mejor Equipo de Actores.- “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Mejor Guión Original.- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Guión Adaptado.- Sarah Polley, por “Women Talking”

Mejor Fotografía.- Claudio Miranda, por “Top Gun: Maverick”

Mejor Diseño de Producción.- Florencia Martin y Anthony Carlino, por “Babylon”

Mejor Edición.- Paul Rogers, por “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Vestuario.- Ruth E. Carter, por “Black Panther: Wakanda Forever”

Mejor Maquillaje y Peinados.- “Elvis”

Mejores Efectos Visuales.- “Avatar: The Way of Water”

Mejor Comedia.- “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Mejor Película de Animación.- “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Mejor Película extranjera: “RRR”

Mejor Canción Original: “Naatu Naatu,” (de “RRR”)

Mejor Música Original.- Hildur Gudnadóttir, por “Tár”

Televisión

Mejor Serie de Drama.- “Better Call Saul”

Mejor Actor en Serie de Drama.- Bob Odenkirk, por “Better Call Saul”

Mejor Actriz en Serie de Drama.- Zendaya, por “Euphoria”

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama.- Giancarlo Esposito, por “Better Call Saul”

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama.- Jennifer Coolidge, por “The White Lotus”

Mejor Serie de Comedia.- “Abbott Elementary”

Mejor Actor en Serie de Comedia.- Jeremy Allen White, por “The Bear”

Mejor Actriz en Serie de Comedia.- Jean Smart, por “Hacks”

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia.- Henry Winkler, por “Barry”

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia.- Sheryl Lee Ralph, por “Abbott Elementary”

Mejor Serie Limitada.- “The Dropout”

Mejor Película para Televisión.- “Weird: The Al Yankovic Story”

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión.- Daniel Radcliffe, por “Weird: The Al Yankovic Story”

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión.- Amanda Seyfried, por “The Dropout”

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión.- Paul Walter Hauser, por “Black Bird”

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión.- Niecy Nash-Betts, por “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Mejor Serie Animada.- “Harley Quinn”

Mejor Serie Extranjera.- “Pachinko”

Mejor Especial de Comedia.- “Norm Macdonald: Nothing Special”

Mejor Talk Show.- “Last Week Tonight with John Oliver”

Premio Seeher: Janelle Monáe

Premio especial a la Trayectoria: Jeff Bridges

