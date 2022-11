Brendan Fraser no asistirá a la entrega de los premios Golden Globe: “Mi madre no crió a un hipócrita”

Brendan Fraser es el gran favorito para nominar a varios premios el año próximo por su trabajo en la película “The whale”, dirigida por Darren Aronofsky. Pero de todas las ceremonias que se llevarán a cabo, hay una que no figura en su agenda.

Entrevistado para el más reciente número de la revista GQ Fraser fue tajante al decir que no asistirá a la entrega de premios Golden Globe -que se llevará a cabo en enero de 2023-, tras el incidente que él mismo relató en el que supuestamente Philip Berk (el entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) lo agredió sexualmente. Tiempo después la organización quería que firmara un papel en el que se declaraba que Berk lo tocó inapropiadamente en plan de broma, pero el actor se negó.

“Tengo más historia con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que el tenerle respeto. No, no participaré…por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme de muchas formas, pero no eso” dijo Brendan, quien sigue obteniendo buenas críticas por “The whale”; el estreno de la cinta en Estados Unidos será el 9 de diciembre.

