Brendan Fraser revela que “se moría de hambre” mientras trabajaba en la cinta “George of the jungle”

Gracias a su trabajo en la cinta “The whale” Brendan Fraser ha sido entrevistado en múltiples ocasiones, y ha aprovechado para recordar su experiencia en otros filmes. Ahora dio a conocer que para lucir en forma en la película de 1997 “George of the jungle” prácticamente “se moría de hambre”.

En una conversación con su amigo Adam Sandler (con quien compartió créditos en la cinta “Airheads”) Fraser dio detalles acerca de su preparación para el personaje en el filme de Disney: “El vestuario era…la verdad es que no había vestuario. George usa un taparrabos”.

Sandler comentó divertido: “Se suponía que no nos harías eso. Hiciste muy bien el personaje. Pero nos hiciste sentir mal. ¿Estabas cubierto de aceite?” A lo que Fraser contestó: “Fui depilado con cera. Estaba muriéndome de hambre por carbohidratos. Conducía a casa después del trabajo y me detenía para comer algo. Un día necesitaba algo de efectivo, fui al cajero automático y no podía recordar mi número secreto porque mi cerebro estaba fallando. No comí esa noche”.

