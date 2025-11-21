Brendan Fraser habla sobre ‘La Momia 4’: “Es la película que siempre quise hacer”

El actor Brendan Fraser expresó su emoción por el desarrollo de una cuarta entrega de la franquicia “La Momia”, una película que, según sus propias palabras, lleva 20 años esperando poder realizar.

En una entrevista reciente con Associated Press, Fraser reveló que, si bien la serie original —iniciada en 1999 con “La Momia”, seguida de “La Momia Regresa” (2001) y “La Momia: La Tumba del Emperador Dragón” (2008)— fue un éxito, la película que él siempre imaginó nunca llegó a materializarse. “La que yo quería hacer nunca se hizo”, afirmó el intérprete.

A principios de este mes, la revista Variety confirmó que Universal Pictures está desarrollando oficialmente esta nueva secuela, que contará no solo con el regreso de Fraser, sino también con la participación de la ganadora del Óscar Rachel Weisz, quien interpretó a Evelyn Carnahan en las dos primeras películas.

La cinta estará dirigida por el dúo Radio Silence, integrado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo en “Ready or Not” (2019) y por revitalizar la saga “Scream” en 2022.

La reflexión sobre la tercera película

Fraser reflexionó sobre la tercera película de la serie, explicando que, si bien se siente orgulloso del resultado final y lo considera “una buena película independiente”, las circunstancias de su producción —vinculadas a los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de NBC— llevaron a un enfoque diferente.

“Retomamos el proyecto e hicimos lo que solemos hacer con un equipo diferente y dimos lo mejor de nosotros. Pero la que yo quería hacer está por llegar. Y he estado esperando esta llamada durante 20 años”.

El actor ya había manifestado su interés en volver a interpretar al aventurero Rick O’Connell en una entrevista con Variety hace unos años, poco antes de ganar el Óscar por “La Ballena”. En esa ocasión, señaló que estaría “abierto” a una nueva secuela si surgía “la idea adecuada”.

El regreso de Fraser marca un contraste significativo con el reinicio de “La Momia” que Universal estrenó en 2017, protagonizado por Tom Cruise. Fraser no participó en ese proyecto, que fue ampliamente criticado tanto por la prensa como por el público. Sobre esa versión, Fraser comentó: “El ingrediente que teníamos a nuestro favor para ‘La Momia’, y que no vi en esa película, era la diversión. ‘La Momia’ debería ser emocionante, pero no aterradora ni espeluznante”.

Por el momento, Universal no ha anunciado una fecha de estreno para la esperada cuarta entrega, pero, sin duda, la noticia del regreso de Fraser y Weisz, junto con la dirección de Radio Silence, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.

Seguir leyendo: