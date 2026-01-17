Ben Affleck no quiere que sus hijos sean actores

En una industria en la que las dinastías familiares suelen ser la norma, Ben Affleck decidió romper el guion. Durante la premiere mundial de su película El botín, celebrada el pasado 13 de enero, el actor de 53 años dejó clara su postura respecto al futuro profesional de los tres hijos, fruto de su relación con Jennifer Garner: Violet (20), Fin (17) y Samuel (13).

Con una mezcla de honestidad y humor ácido, Affleck confesó que no tiene intención alguna de empujar a sus hijos hacia el mundo del espectáculo.

“Son brillantes, encantadores y maravillosos; los amamos y estamos orgullosos de ellos”, afirmó el actor en entrevista con E! News. Sin embargo, remató con una frase que ha generado eco en la prensa: “Esperamos que no desperdicien su vida actuando”.

Para Affleck, crecer bajo el escrutinio público es un desafío “complicado” que no desea imponer como una herencia a sus hijos. Su prioridad, compartida con Garner, es ofrecerles el espacio necesario para que descubran sus verdaderas pasiones.

Esta filosofía ya rinde frutos: su hija mayor, Violet, es actualmente estudiante en la Universidad de Yale y se ha destacado por su activismo en salud pública y medio ambiente, alejándose de los sets de grabación.

Además de la libertad profesional, el director de Argo enfatiza el valor del trabajo y los límites financieros.

Según reveló, sus hijos mayores ya compaginan sus estudios con empleos temporales. “Yo tengo el dinero; tú estás en quiebra”, recordó haberle dicho a su hijo menor para enseñarle la importancia del esfuerzo personal.

Con este tipo de crianza, Affleck busca que la fama sea, para sus hijos, solo una circunstancia de sus padres y no el eje central de sus propias vidas.

