Jennifer Lopez y Ben Affleck se reunieron para una salida de compras navideñas

En un giro que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores y a la prensa de espectáculos, los exesposos Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados este fin de semana compartiendo un momento familiar durante una salida de compras navideñas en Los Ángeles.

A pesar de su proceso de divorcio en curso, la expareja demostró que la cordialidad y el bienestar de sus hijos son su prioridad absoluta en estas fiestas.

El encuentro tuvo lugar el domingo, cuando la cantante de “On the Floor” y el actor de Argo fueron vistos recorriendo exclusivas tiendas de la ciudad. Sin embargo, no estuvieron solos, contaron con la compañía de Samuel, el hijo menor de Affleck, de 12 años.

Según testigos y reportes de Page Six, el ambiente entre la estrella del pop y el ganador del Oscar se percibía relajado y amistoso, lejos de cualquier tensión mediática.

Lopez, conocida por su impecable estilo, lució un conjunto invernal sofisticado pero casual, mientras que Affleck mantuvo su característica estética de perfil bajo.

La presencia de Samuel subraya el deseo mutuo de mantener la estabilidad familiar, un compromiso que ambos han mantenido desde que anunciaron su separación definitiva el año pasado.

Esta reunión no es la primera vez que los “Bennifer” se dejan ver juntos tras su ruptura. Hace unos meses fueron fotografiados compartiendo un almuerzo con sus hijos.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron a Page Six que, aunque el matrimonio llegó a su fin, el respeto mutuo permanece intacto.

Tanto Jennifer como Ben están priorizando el bienestar de sus hijos y se encuentran en un punto de apoyo mutuo profesional y familiar.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la expareja aseguró que ambos mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo.

“Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente. Ambos están orgullosos de lo que lograron juntos”, dijo la fuente.

En enero de este año se oficializó el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, luego de cinco meses desde que la actriz confirmó su separación del también actor.

