“Estuve ahí para todo”: Matt Damon habla de su apoyo a Ben Affleck en medio de divorcios y problemas

En un mundo donde las amistades de Hollywood suelen ser tan fugaces como los titulares, la conexión entre Matt Damon y Ben Affleck parece ser única. Durante una reciente entrevista en el programa de Howard Stern en Sirius XM, los actores y cineastas, ganadores del Oscar por ‘Good Will Hunting‘, abrieron su corazón sobre una relación que ha superado décadas, fama y desafíos personales.

La conversación se tornó emotiva cuando Stern preguntó a Damon sobre cómo apoyó a Affleck durante momentos difíciles, incluyendo su divorcio de Jennifer Garner en 2015 y sus batallas públicas con el alcohol. “Sí, nuestra relación no se ve afectada por lo que diga la gente”, afirmó Damon, de 55 años. “Estuve presente en todo momento”.

Affleck, de 53 años, respondió con un agradecimiento sincero: “Eso significa mucho para mí. Eso es, en cierto modo, lo que significa un verdadero amigo”.

Cimientos sólidos antes de la fama

Ambos reflexionaron sobre cómo su amistad, forjada en Boston mucho antes del éxito, les proporcionó una base sólida para navegar las turbulentas aguas de la fama. “Tu evolución se ve un poco frenada en el momento en que te haces famoso porque el mundo te trata de forma diferente”, comentó Damon. Afortunadamente, ambos tenían alrededor de 25 y 27 años cuando alcanzaron la notoriedad, por lo que ya habían disfrutado de años de anonimato.

Affleck coincidió en que haber “llegado a buen puerto desde el principio” fue crucial. “En parte, por eso estamos tan cuerdos; ¡hasta qué punto, tú puedes juzgarlo! Pero al hacernos famosos y exitosos juntos, teníamos a alguien a quien recurrir”.

En un video promocional para su última colaboración, The Rip (que llegará a Netflix el 16 de enero), los actores compartieron el origen de su vínculo: una obsesión compartida por el cine desde la infancia. “Ambos estábamos obsesionados con hacer películas y actuar desde pequeños, lo que definitivamente nos conectó”, dijo Damon. “Pero es algo extraño en retrospectiva, porque veníamos de una ciudad donde eso no era común”.

Affleck agregó: “El interés compartido, como encontrar el trabajo que te gusta hacer y luego hacerlo con tus amigos, es realmente algo agradable, porque pasas mucho tiempo en el trabajo”.

Una amistad que trasciende la pantalla

La relación entre Damon y Affleck va más allá de los sets de filmación y las alfombras rojas. Es un apoyo mutuo que ha resistido pruebas muy públicas, incluyendo el divorcio de Affleck de Jennifer Garner, su tratamiento por adicción al alcohol en 2017, y su posterior matrimonio y separación de Jennifer Lopez entre 2022 y 2025.

Mientras se preparan para el estreno de The Rip, dirigida por Joe Carnahan y con un elenco que incluye a Steven Yeun y Kyle Chandler, queda claro que el verdadero éxito de estos dos amigos no se mide en premios o taquilla, sino en una amistad que ha demostrado ser inquebrantable durante más de cuatro décadas.

