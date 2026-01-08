Matt Damon confiesa que perdió más de 30 libras para su personaje en “La Odisea”

A solo unas semanas de lanzarse el primer tráiler de “La Odisea”, el nuevo proyecto en pantalla grande del cineasta Christopher Nolan, el protagonista Matt Damon ha decidido dar una mirada inédita a lo que fue su proceso de preparación para el personaje de ‘Odiseo’.

De acuerdo con lo revelado por el histrión durante su participación en el podcast “New Heights”, conducido por Jason y Travis Kelce, este rol trajo consigo retos no solo actorales, sino también físicos. Y es que para él tuvo que someterse a una rápida de peso para obtener un aspecto “delgado pero fuerte”, tal y como se lo solicitó el director.

Matt Damon reveló que, previo a iniciar el rodaje, su peso oscilaba entre los entre 84 y 91 kilos, pero durante el proceso de filmación llegó a pesar 76 kilos, es decir 167 libras.

Al ser cuestionado sobre la estricta rutina que siguió para alcanzar su objetivo, el famoso indicó que en realidad solo hubo un cambio trascendental en su vida y este tuvo que ver con su alimentación. “Literalmente, gracias a otra cosa que hice con mi médico, dejé de comer gluten. No había pesado tanto desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta“, añadió.

A pesar de haber comenzado como un cambio en su alimentación motivado únicamente por su rol como ‘Odiseo’, hoy en día se trata de un estilo de vida: “Soy totalmente sin gluten. Encontré una cerveza sin gluten. Hace tanto tiempo que no como gluten que no sé si es bueno o no. Así que es buena señal”, recalcó.

Durante su charla, Damon comparó este proceso de transformación física con las horas que Jason y Travis Kelce dedican a su preparación como atletas de alto rendimiento.

“Me imagino cómo se siente para ustedes cuando se preparan. Es como una parte de su día. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Es como si se volvieran rutinarios y organizaran su día en torno a todo eso. Ese es el aspecto físico de la preparación“, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Revelan primer vistazo de Matt Damon en “The Odyssey”, nueva cinta de Christopher Nolan

• James Cameron desmiente a Matt Damon y su supuesto rechazo a protagonizar “Avatar”

• Christopher Nolan desvela el primer tráiler de ‘The Odyssey’, su épica adaptación con Matt Damon