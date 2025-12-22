Christopher Nolan desvela el primer tráiler de ‘The Odyssey’, su épica adaptación con Matt Damon

Universal Pictures lanzó el primer avance oficial de ‘The Odyssey’, la muy esperada adaptación cinematográfica de la legendaria epopeya de Homero, dirigida por el aclamado Christopher Nolan.

La cinta narrará el extenso y tortuoso viaje de regreso a casa del héroe griego Odiseo —interpretado por Matt Damon— tras la Guerra de Troya. El tráiler ofrece un primer vistazo a la escala monumental del proyecto, mostrando a Odiseo y sus hombres naufragando, enfrentándose a mares tormentosos, recorriendo tierras hostiles y adentrándose en cuevas sombrías donde acechan criaturas de inquietante tamaño. Una secuencia destacada presenta a los soldados dentro del infame Caballo de Troya.

El reparto, de proporciones mitológicas, incluye a Anne Hathaway como Penélope, la fiel esposa de Odiseo; Tom Holland como su hijo Telémaco; y un elenco estelar con Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otros.

Nolan no solo dirige, sino que también escribe el guion y produce la película junto a su esposa y colaboradora habitual, Emma Thomas. El proyecto se ha rodado en locaciones de todo el mundo empleando la última tecnología IMAX, prometiendo una experiencia visual inmersiva.

“Una obra maestra”

En declaraciones previas, Nolan había subrayado su necesidad de apropiarse completamente de cualquier proyecto que emprendiera tras el éxito de “Oppenheimer“, ganadora de siete Óscar en 2024.

El ejecutivo de Universal, Jim Orr, calificó la cinta de “obra maestra, visionaria, única en su generación”, mientras que John Leguizamo elogió la ética de trabajo de Nolan, comparándolo con “un cineasta independiente, pero con un dinero loco”.

‘The Odyssey’ llegará a los cines el 17 de julio, preparándose para ser uno de los estrenos más grandes del año.

