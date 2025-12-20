James Cameron desmiente a Matt Damon y su supuesto rechazo a protagonizar “Avatar”

James Cameron ha decidido acabar con años de dimes y diretes sobre la supuesta invitación que extendió a Matt Damon para protagonizar la saga “Avatar” con el legendario papel de “Jake Sully”. De acuerdo con el cineasta, la versión dada a conocer por el actor se encuentra muy alejada de la realidad, pues en ningún momento se le hizo una oferta oficial ni mucho menos se le planteó un intercambio millonario, tal y como lo reveló el famoso tiempo atrás.

Y es que no podemos olvidar que fue el propio Matt Damon quien difundió la versión en la que se aseguraba que el director de la reconocida saga le habría ofrecido un amplio margen de las ganancias si aceptaba encabezar el elenco. No obstante, el histrión tuvo que rechazar el trato debido a su compromiso con la historia de “Jason Bourne”.

“Jim Cameron me llamó y me ofreció el 10% de Avatar. Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero que yo… Estaba rodando la película de Bourne y tendría que dejarla bastante pronto, dejándolos un poco abandonados, y no quería hacerlo”, dijo en ese entonces.

Por su parte, la mente detrás de producciones como “Titanic” y “True Lies” compartió su versión de los hechos en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, sacando a relucir una que otra discrepancia con la versión de Matt Damon.

“Nunca le ofrecieron el papel”, señaló contundente. “No recuerdo si le envié el guion o no. ¿No lo creo? Luego terminamos en una llamada y me dijo: Me encantaría explorar la posibilidad de hacer una película contigo. Te tengo mucho respeto como cineasta. Avatar suena intrigante. Pero realmente tengo que hacer esta película de Jason Bourne”, añadió ante la publicación.

Al intentar obtener más detalles sobre su presunta interacción, James Cameron reiteró: “Nunca le ofrecieron el papel. Nunca hubo un acuerdo. Nunca hablamos del personaje. Nunca llegamos a ese nivel. Fue simplemente un problema de disponibilidad”.

Más allá de sentirse molesto por la “anécdota”, el reconocido director lamentó que el famoso haya plantado ante los medios la idea de una oferta que nunca existió: “Lo que ha hecho es extrapolar la idea de que ‘me llevo el 10% de los ingresos brutos de todas mis películas’. Y si, en su opinión, eso era lo que le habría costado hacer Avatar, no habría sucedido. Créeme“, destacó.

A pesar de la situación, James Cameron finalizó su charla externando su deseo de algún día colaborar con Damon: “Todo mi respeto a Matt. Me encantaría trabajar con él, pero eso nunca ocurrió. Fue una sucesión de diferentes cosas que estaban ocurriendo a la vez“, argumentó.

