James Cameron alcanza el estatus de multimillonario, de acuerdo a Forbes

James Cameron cruzó un umbral financiero histórico. Según la última estimación de Forbes, el director canadiense cuenta con un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares, uniéndose así a un selecto grupo de cineastas multimillonarios como George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson y Tyler Perry.

Este anuncio llega a pocos días del estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la tercera película de la franquicia que revolucionó la industria con su tecnología 3D y narrativa visual.

Un imperio cinematográfico sin igual

La fortuna de Cameron se construye sobre una carrera de éxitos taquilleros sin precedentes. Desde los años 80 con clásicos como ‘Terminator’ y ‘Aliens’, hasta los fenómenos globales ‘Titanic’ y las dos primeras películas de ‘Avatar’, sus filmes han recaudado en conjunto cerca de 9.000 millones de dólares a nivel mundial.

‘Avatar’ (2009) sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con 2.900 millones de dólares, mientras que ‘Avatar: El Camino del Agua’ (2022) ocupa el tercer puesto histórico con 2.300 millones. Su participación en estas ganancias constituye la base de su patrimonio.

La nueva entrega, que llega a los cines este 19 de diciembre de la mano de 20th Century Studios y Disney, podría añadir sustancialmente a esta fortuna. Forbes estima que Cameron podría ganar al menos 200 millones de dólares (antes de impuestos) con esta secuela, siempre que cumpla con las elevadas expectativas de taquilla.

El director utilizó el argumento económico para defender la expansión de la franquicia. Cuando propuso al estudio ampliar el plan original a cinco películas en total, su pregunta fue directa: “¿Qué parte de tener otra oportunidad de ganar 2 mil millones de dólares está en duda aquí?”

Defensa artística

Cameron también respondió a las críticas sobre su insistencia en el 3D y la alta tasa de fotogramas (HFR) para rodar las películas de ‘Avatar’. Ante la división del público respecto a esta tecnología, el director argumenta con datos contundentes: “Creo que 2.300 millones de dólares indican que podrías estar equivocado”, en referencia al éxito de “El Camino del Agua”.

Pero más allá del argumento comercial, Cameron mantiene una convicción artística: “Resulta que me gusta, y es mi película”.

Con “Avatar: Fuego y Ceniza”, James Cameron no solo busca revalidar su dominio en la taquilla mundial, sino también continuar expandiendo un universo cinematográfico que ya le ha garantizado un lugar entre los creadores más exitosos—y ahora más ricos—de la historia del cine.

Seguir leyendo: