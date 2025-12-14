¡'Zootopia 2' supera a 'Lilo & Stitch' y se convierte en la película más taquillera de 2025!

La secuela animada de Disney, Zootopia 2, se convirtió –oficialmente– en el estreno más taquillero de Hollywood en 2025, reuniendo una asombrosa cifra de 1.130 millones de dólares a nivel mundial en solo 20 días desde su lanzamiento, esto de acuerdo a los números de Box Mojo Office, un sitio web (propiedad de IMDb/Amazon), que rastrea y reporta sistemáticamente los ingresos de taquilla de películas a nivel nacional e internacional.

Esta impresionante recaudación le ha permitido superar al remake de acción real de Lilo y Stitch, que había acumulado 1.030 millones de dólares.

El éxito de la película, repleta de conejos, zorros y serpientes, no tiene precedentes recientes. De hecho, el pasado viernes, Zootopia 2 cruzó la marca de los mil millones de dólares tras solo 17 días en cartelera, convirtiéndose en la película apta para todo público que más rápido alcanzó este hito.

Con estos números, la secuela se posiciona ya como la séptima película animada más taquillera de la historia, superando a la original ‘Zootopia’ (2016) y a ‘Moana 2’ (2024).

Un fenómeno global

Durante su tercer fin de semana, la cinta añadió 131,1 millones de dólares en 52 territorios, elevando su recaudación internacional a 877 millones de dólares. Pronto se convertirá en la segunda película animada en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla internacional, solo detrás de ‘Intensa-Mente 2’.

Un capítulo aparte merece su desempeño en China, donde ha recaudado 502 millones de dólares hasta el momento. Esto la sitúa solo por detrás de Vengadores: Endgame (2019) como el mayor estreno de la MPA en el país. Este éxito es particularmente notable considerando que el público chino no ha sido receptivo a las producciones de Hollywood en los últimos años.

Aunque ‘Zootopia 2’ lidera la taquilla de Hollywood este año, el mayor estreno global de 2025 sigue siendo el éxito animado chino ‘Ne Zha 2’, con 1.900 millones de dólares, película que no pertenece a la Motion Picture Association (MPA).

¿Qué viene para la cartelera?

La atención ahora se centra en el próximo lanzamiento de Disney: ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la tercera entrega de la épica trilogía de James Cameron, que se estrenará el 19 de diciembre. Considerando que sus predecesoras superaron los 2.000 millones de dólares, se espera que esta producción cierre el año para el estudio con una nota alta, aunque probablemente la mayor parte de su recaudación se contabilice en 2026.

Mientras tanto, ‘Zootopia 2’ continúa su imparable marcha en cines, demostrando que, cuando se trata de animación de calidad, el público global responde con entusiasmo y llevando sus billeteras a las taquillas.

Seguir leyendo: