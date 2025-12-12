‘Zootopia 2’ alcanza los mil millones de dólares en taquilla mundial en tiempo récord

La secuela animada de Disney, ‘Zootopia 2‘, logró un hito histórico al superar los mil millones de dólares en taquilla mundial tras solo 17 días de estreno, de acuerdo a Box Mojo Office, convirtiéndose en la película apta para todo público que más rápido ha alcanzado esta codiciada cifra en la historia del cine.

Hasta la fecha, la película ha recaudado 986,1 millones de dólares, con desglose de 232,7 millones a nivel nacional (Estados Unidos) y 753,4 millones internacionales. Se estima que la producción alcanzará oficialmente la barrera de los mil millones este viernes, según proyecciones actuales.

De este modo, ‘Zootopia 2’ se convierte así en la tercera película de 2025 en unirse al exclusivo club de los mil millones, después de ‘Lilo & Stitch’ de Disney (1.030 millones) y la superproducción animada china ‘Ne Zha 2’ (1.900 millones). Este logro la sitúa entre las solo 13 películas animadas que han superado esta cifra, diez de las cuales son producciones de Disney.

Un estreno histórico

La película llegó a los cines justo antes del Día de Acción de Gracias, desatando una explosión de taquilla con un estreno de 158 millones de dólares en Norteamérica y 559 millones a nivel mundial durante el fin de semana festivo de cinco días. Estos números representan:

El segundo mayor estreno en la historia del fin de semana de Acción de Gracias

El mejor comienzo para una película de animación

El cuarto debut mundial más taquillero de la historia, solo detrás de “Vengadores: Endgame“, “Vengadores: Infinity War” y “Spider-Man: Sin Camino a Casa“

Sumado a esto, hay un factor clave y es el éxito internacional, ya que su desempeño en China ha sido extraordinario recaudando 430 millones de dólares, posicionándose como: La única película de Hollywood que ha triunfado recientemente en la taquilla china y el segundo estreno no local más grande en la historia del país, solo detrás de ‘Vengadores: Endgame’ (632 millones)

Este éxito se atribuye parcialmente a la popularidad de la franquicia en China, reforzada por la inauguración de ‘Zootopia Land’ en el parque temático Shanghai Disneyland.

Sobre Zootopia 2

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, ‘Zootopia 2’ continúa las aventuras de la coneja policía Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y el zorro estafador Nick Wilde (Jason Bateman), quienes se reúnen para investigar a un misterioso nuevo residente reptil (voz de Ke Huy Quan).

Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, expresó, de acuerdo a lo citado por Variety: “Todos en Disney Animation pusimos todo nuestro corazón, alma y pasión en esta película para contar una historia llena de alegría, imaginación y una dedicación increíble. Este hito significa muchísimo para nosotros, porque, sobre todo, significa que el público viene a los cines para compartir la experiencia de ver esta película en pantalla grande, todos juntos, de todos los ámbitos de la vida“.

El éxito de la película, de acuerdo a los críticos, se atribuye a la excelente receptividad que recibió, además de ser una película dirigida a un público familiar que llenó un vacío después del fracaso de ‘Elio’, de Pixar,

La secuela llega nueve años después del original, que también superó los mil millones, y es así como se consolida como la película animada más exitosa desde ‘Moana 2’ de Disney, que se estrenó antes del Día de Acción de Gracias de 2024 y alcanzó 1.059 mil millones en todo el mundo, demostrando la vigencia y poder de la animación familiar en la taquilla global.

