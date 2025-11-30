‘Zootopia 2’ arrasa en taquilla y se posiciona como el cuarto mejor estreno global de la historia

La esperada secuela de Disney, ‘Zootopia 2’, está teniendo un increíble desempeño en taquilla. De acuerdo a los datos recaudados por Box Office Mojo, este fin de semana cerró con una recaudación de 556 millones de dólares, una cifra que la sitúa como el cuarto estreno global más alto de todos los tiempos.

Este impresionante logro la pone en la élite de la taquilla, solo por detrás de gigantes como Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: Sin Camino a Casa.

Con este arrollador debut, ‘Zootopia 2’ no solo se une a una compañía de películas que han superado o rozado los 2.000 millones de dólares, sino que también ha establecido varios récords específicos. La cinta se consagra como el mayor lanzamiento animado global e internacional de la historia, así como el mayor estreno mundial de cualquier película en 2025.

Un éxito sin precedentes

El desglose de esta hazaña es igualmente notable. La película recaudó 156 millones de dólares en el mercado nacional (Estados Unidos y Canadá) y una asombrosa suma de 400 millones a nivel internacional. Este éxito confirma el poder duradero de la franquicia y la excelente acogida por parte de la audiencia global.

El territorio que impulsó de manera decisiva este récord fue China. ‘Zootopia 2’ recaudó 272 millones de dólares en solo cinco días, logros que la convierten en:

El mayor estreno de una película animada no local de la historia, el segundo mayor debut no local después de Avengers: Endgame y el sexto mayor estreno de todos los tiempos en el país, incluyendo producciones locales, de acuerdo a datos publicados en Variety.

Además, en tan solo unos días, la secuela ya superó la recaudación total en China de la primera película, ‘Zootopia’ (236 millones de dólares). Este crecimiento explosivo se atribuye en parte a la creciente popularidad de la propiedad intelectual tras la inauguración de ‘Zootopia Land’ en Shanghai Disneyland.

Otros mercados que contribuyeron significativamente al éxito fueron Francia (14,6 millones de dólares), Corea (13,7 millones), México (10,4 millones) y Alemania (8,8 millones).

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, y con las voces de Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, Shakira y más, ‘Zootopia 2’ ha demostrado ser un fenómeno global. Con críticas positivas y un boca a boca excepcional, la película se perfila para dominar la taquilla durante el resto del año.

