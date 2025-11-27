‘Zootopia 2’ encabeza la taquilla con una recaudación inicial de 39,5 millones

La esperada secuela de Disney, Zootopia 2, irrumpió en la taquilla con fuerza, recaudando 39.5 millones de dólares en su primer día completo de estreno. Este impresionante inicio sitúa a la película a la cabeza de la temporada de Acción de Gracias y confirma el poder duradero de la franquicia.

Se proyecta que la cinta, que reúne de nuevo a la coneja policía Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y al astuto zorro Nick Wilde (Jason Bateman) para una nueva aventura, recaudará entre 125 y 150 millones de dólares durante el fin de semana festivo, lo que le aseguraría la corona de taquilla, de acuerdo a lo reportado por Variety.

Aunque se espera que no supere el récord establecido por Moana 2 en 2024 (139 millones en el fin de semana), su desempeño es un soplo de aire fresco para la industria.

El éxito de Zootopia 2 no se limita a Norteamérica. La película está demostrando ser un fenómeno global, con una recaudación internacional de 41.6 millones de dólares, elevando su total mundial a 81.1 millones.

El éxito de Zootopia 2

Las proyecciones apuntan a que podría sumar entre 135 y 145 millones adicionales en los mercados extranjeros durante sus primeros cinco días.

Un desempeño particularmente destacado se registró en China, donde la película obtuvo 33.7 millones de dólares en su día de estreno, posicionándose como el décimo mejor estreno de la historia para una película estadounidense en ese país.

Este es un logro significativo, considerando la creciente preferencia del público chino por las producciones locales frente a las de Hollywood desde la pandemia. El estreno se vio potenciado por la reciente inauguración de “Zootopia Land” en Shanghai Disneyland.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, la secuela sigue a Judy y Nick mientras se reúnen para investigar a un misterioso nuevo residente reptil, interpretado por Ke Huy Quan.

La recepción de la crítica ha sido excelente. El jefe de críticos de cine de Variety, Peter Debruge, la elogió como una “digna sucesora”. Este sentimiento es compartido por la mayoría de la crítica, que le ha otorgado una impresionante calificación de 94% de “frescura” en el sitio Rotten Tomatoes.

