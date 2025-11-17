Disney revela el primer adelanto del live action de ‘Moana’

La esperada adaptación de acción real de la aclamada película animada Moana ya tiene imagen y, lo más importante, voz. Disney lanzó el primer tráiler teaser de la película, poniendo el foco en su nueva protagonista, Catherine Lagaʻaia, quien da vida a la intrépida hija del jefe.

El vídeo, estrenado este lunes, ofrece un vistazo emocionante a lo que se avecina. En él, Lagaʻaia, de 18 años y origen australiano-samoano, interpreta con fuerza el tema “I Am Moana (Song of the Ancestors)“.

El avance recrea escenas clave de la película original de 2016, incluyendo la juguetona relación de Moana con el océano durante su infancia y sus primeros encuentros con los temibles Kakamora. La escena culmina con una imagen poderosa: la actriz, de pie y triunfante en su barco, declarando al mundo: “¡Yo soy Moana!”.

Moana no viajará sola. El tráiler también ofrece un breve pero impactante vistazo al semidiós Maui, interpretado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson. En una secuencia, se le ve de espaldas transformándose con facilidad de escarabajo a humano. En otra, utiliza su legendario anzuelo mágico para convertirse en halcón y surcar los cielos, prometiendo que la química y la aventura estarán más presentes que nunca.

Johnson no solo protagoniza la cinta, sino que también ejerce como productor junto a un equipo que incluye a Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y el compositor Lin-Manuel Miranda.

La familia de Moana también está completa. John Tui interpretará al estricto padre, el Jefe Tui; Frankie Adams a su madre, Sina; y Rena Owen dará vida a la sabia abuela Tala.

Un papel con un significado personal

Para Catherine Lagaʻaia, interpretar a Moana es un sueño y un honor cargado de significado. Cuando se anunció su casting en junio, la actriz expresó su emoción por representar a un personaje que tanto admira y, al mismo tiempo, celebrar sus raíces.

“Mi abuelo es de Fa’aala, Palauli, en Savai’i. Y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa”, declaró Lagaʻaia.

“Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las jóvenes que se parecen a mí”.

La actriz sucede en el papel a Auliʻi Cravalho, quien prestó su voz a Moana en la versión animada y su secuela de 2024, y quien además se desempeña como productora ejecutiva en esta nueva adaptación.

Bajo la dirección de Thomas Kail, conocido por su trabajo en Hamilton, la trama mantendrá la esencia del viaje de Moana: una joven que responde a la llamada del océano para salvar a su isla, desafiando los deseos de sus padres. En su travesía, se enfrentará a serios peligros, hará nuevos amigos y descubrirá la verdad sobre su legado familiar.

La adaptación de acción real de Moana tiene previsto su estreno en cines para el 10 de julio de 2026.

Seguir leyendo: