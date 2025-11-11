¿Quién va perdiendo? Disney sufre pérdidas millonarias por su conflicto con YouTube TV

La batalla en el universo del streaming ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, y esta vez, dos de los nombres más grandes de la industria están en el centro del ring: Disney y YouTube TV, propiedad de Google.

Lo que comenzó como una disputa contractual sobre tarifas de distribución se ha convertido en un apagón que está dejando a millones de usuarios sin su contenido favorito y, según los analistas, le está costando una fortuna a Disney. La situación es tensa y pone de manifiesto una lucha de poder cada vez más común entre los creadores de contenido y las plataformas que lo distribuyen.

El conflicto estalló cuando ambas compañías no lograron renovar su acuerdo de licencia, lo que resultó en la eliminación de toda la cartera de canales de Disney de la plataforma de YouTube TV a partir del 31 de octubre.

Esto significa que canales tan populares como ESPN, ABC, FX, National Geographic y toda la suite de canales infantiles de Disney desaparecieron de la parrilla de YouTube TV de la noche a la mañana. La medida afecta a aproximadamente 10 millones de suscriptores en Estados Unidos, que de repente se encontraron pagando por un servicio que ya no les ofrecía el contenido por el que se habían suscrito inicialmente.

Las estimaciones más recientes de la firma Morgan Stanley sugieren que este enfrentamiento no es un juego de niños para las finanzas de Disney, pues se calcula que la compañía está perdiendo alrededor de $4.3 millones de dólares por cada día que sus canales permanecen fuera de la plataforma de streaming de Google.

¿Qué hay detrás de la salida de Disney de Youtube TV?

En el fondo, esta disputa, como muchas otras en la industria del entretenimiento, es una cuestión de dinero. Por un lado, Disney argumenta que posee algunos de los contenidos más valiosos y cotizados del mundo, incluyendo eventos deportivos en vivo y producciones de alta calidad, y por lo tanto, busca que se le pague una tarifa justa y acorde con el valor de mercado. Según Disney, YouTube TV ha estado buscando condiciones preferenciales y un precio por debajo del estándar de la industria, negándose a aceptar un acuerdo equitativo. La compañía del ratón sostiene que no ha hecho más que pedir un trato justo para poder seguir invirtiendo en “los mejores talentos, creadores y contenido del mundo”.

Desde la otra trinchera, la perspectiva de Google y YouTube TV es radicalmente distinta. La plataforma de streaming afirma que Disney exigía un aumento de tarifas “sin precedentes” y que aceptar dichos términos habría significado un incremento considerable en el precio de la suscripción para sus usuarios. YouTube TV ha declarado públicamente que su objetivo es proteger a sus miembros de aumentos de costos injustificados y que se negaron a aceptar términos que, según ellos, perjudicarían a sus suscriptores mientras beneficiaban desproporcionadamente a los productos de Disney. Atrapados en medio de este tira y afloja financiero se encuentran los 10 millones de suscriptores, cuya experiencia de usuario se ha visto gravemente afectada.

Contenido deportivo: La joya de la corona y el Talón de Aquiles de Disney

Si hay un elemento que agrava enormemente las pérdidas para Disney, ese es el contenido deportivo. La pérdida de ESPN es, sin duda, el golpe más duro para los suscriptores de YouTube TV, muchos de los cuales pagan el servicio premium precisamente para tener acceso a eventos deportivos en vivo como la NFL y el fútbol americano universitario.

El apagón ocurrió en uno de los fines de semana más cargados de deportes del año, lo que generó una ola de frustración entre los aficionados y puso a YouTube TV en una posición muy comprometida. El contenido deportivo en vivo es uno de los pocos bastiones que mantiene a muchos usuarios atados a los paquetes de televisión por cable o a sus alternativas de streaming en vivo, y su ausencia debilita masivamente la propuesta de valor de cualquier plataforma.

El impacto en la base de suscriptores de YouTube TV no se ha hecho esperar. Una encuesta reciente citada por la revista Variety y realizada por Drive Research arrojó cifras alarmantes: el 24% de los usuarios de la plataforma ya han cancelado o tienen la intención firme de cancelar su suscripción. La razón es simple y directa: el servicio ya no les ofrece el contenido principal por el que estaban pagando. Para mitigar el daño, YouTube TV ha ofrecido un crédito de 20 dólares a sus clientes como compensación por la interrupción prolongada del servicio, pero para muchos, esto no es suficiente para reemplazar la pérdida de programación clave.

A largo plazo, esta disputa conlleva riesgos para ambas partes. Disney se arriesga a perder no solo ingresos directos, sino también alcance y relevancia si una porción significativa de la audiencia no puede acceder a su contenido. Por su parte, YouTube TV arriesga su reputación como un reemplazo viable y completo del cable, y podría enfrentar una fuga masiva de suscriptores si no logra resolver el conflicto.

