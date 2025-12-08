Leonardo DiCaprio afirma que la IA nunca podrá ser arte porque carece de humanidad

En un momento crucial para la industria cinematográfica, figuras prominentes de Hollywood alzan su voz contra el avance deshumanizado de la inteligencia artificial en la creación artística. Leonardo DiCaprio, recientemente nombrado Artista del Año por la revista Time, expresó sus profundas reservas durante una entrevista en la que reflexionó sobre el futuro del cine en la era tecnológica.

DiCaprio reconoce el potencial de la IA como “herramienta de mejora para un joven cineasta”, capaz de crear “algo nunca antes visto”. Sin embargo, el ganador del Oscar establece una línea clara: “Creo que todo lo que se considere auténticamente arte tiene que provenir del ser humano”. Para ilustrar su punto, el actor menciona las creaciones generadas por IA que imitan estrellas como Michael Jackson o Al Green, señalando que, aunque técnicamente brillantes, carecen del “anclaje” y la “humanidad” necesarios para trascender como arte verdadero.

Rechazo desde la industria

La postura de DiCaprio se une a un coro creciente de críticas desde Hollywood. Guillermo del Toro fue contundente durante los Premios Gotham al declarar “¡Al diablo con la IA!”.

En entrevista con NPR, el cineasta mexicano fue aún más allá: “La IA, en particular la generativa, no me interesa ni me interesará jamás”. Del Toro, de 61 años, afirmó que preferiría morir antes que utilizar inteligencia artificial en sus proyectos cinematográficos.

James Cameron, por su parte, implementó políticas concretas en su estudio, prohibiendo explícitamente el uso de IA generativa durante la producción de las secuelas de Avatar. “Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos”, declaró el director a ComicBook.com, subrayando el valor irremplazable del talento humano.

La resistencia a la IA no se limita a la dirección y actuación. Emma Thompson, guionista ganadora del Oscar por ‘Sense & Sensibility’, manifestó su “intensa irritación” hacia estas tecnologías durante una aparición en ‘The Late Show’. La actriz y escritora describió con frustración cómo los chatbots le piden permiso para reescribir su trabajo, ignorando el proceso creativo orgánico que valora: “Escribo a mano en un bloc, con letra antigua, porque creo que hay una conexión entre el cerebro y la mano”.

