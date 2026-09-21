Julio Camejo e Ivonne Montero protagonizan el enfrentamiento más fuerte de “La Granja VIP”

La convivencia en “La Granja VIP” dejó de ser cordial. Lo que comenzó como un grupo de famosos conviviendo en un entorno rural derivó en rivalidades, pleitos y enfrentamientos que este domingo 20 de septiembre estallaron al punto de casi llegar a lo físico. Y aunque hubo varios choques, el que protagonizaron Julio Camejo e Ivonne Montero se llevó todas las miradas.

Todo ocurrió durante una dinámica llamada “el palenque”, en la que los participantes se colocaron dentro de un corral, como si fueran gallos de pelea, para decirse sus verdades cara a cara. Ahí, Camejo acusó a Montero de evadir sus responsabilidades como peón, de no hacer su trabajo y, lo que más le molestó, de haberle dicho “poco hombre”.

Montero se defendió asegurando que apenas está asimilando su papel de peón y que no evade el trabajo, sino que simplemente no sabe hacerlo. Sin embargo, la dinámica no logró bajar la tensión: al contrario, el pleito entre ambos se convirtió en una discusión que se salió de control.

“Te puedo aceptar lo que quieras, menos que me digas poco hombre. Nos conocemos desde hace 20 años y sabes el hombre que soy con mis hijos, el tipo de padre que he sido“, le reclamó Camejo a la actriz.

Un conflicto que venía de antes

El enfrentamiento entre Julio e Ivonne no fue un hecho aislado. En apenas dos semanas, los habitantes de “La Granja VIP” pasaron de la cordialidad a la rivalidad, y de ahí a los pleitos. La gala de eliminación de este domingo apenas iba a la mitad cuando Camejo ya le gritaba a Rafa Mercadante:

“Con usted sí me pongo al tú por tú y lo arreglamos como quiera”, mientras se golpeaba el pecho en señal de querer pelea.

Mercadante, uno de los habitantes más polémicos desde que hizo comentarios misóginos —incluyendo uno en el que aseguró “yo la vi desnuda” sobre una famosa—, también fue blanco de la furia de Camejo, quien lo llamó “misógino de mier…” y sentenció: “Si usted la vio desnuda, se calla y no lo dice. La dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre, silencio que no tiene usted”.

El tercer enfrentamiento de la noche fue entre Mono y Niurka, quien acusó al participante de querer hacerse la víctima y manipular a las personas. Niurka respondió diciendo que Mono tiene una fijación con ella: “Lo que tú dices es la perspectiva que tienes, y es respetable; pero yo tengo la mía”.

Así, en el lapso de apenas dos horas, “La Granja VIP” vivió tres enfrentamientos que sacudieron por completo la convivencia. Los granjeros han cumplido la promesa que hicieron al entrar: no tenerle miedo a la funa.

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