La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos está a punto de comenzar. Y por esta razón Telemundo ha desvelado los nombres y rostros de los competidores de este 2026; 20 atletas protagonizarán la undécima edición de este año, la cual lleva por nombre además: “Arena Extrema“, que se estrena el martes 8 de diciembre a las 7 p. m./6 c.

¿Quiénes son las estrellas que regresan?

Alberto “El Venado” Medina — Exfutbolista profesional mexicano residente en Los Ángeles, California, y campeón de la tercera temporada, fue el primer hombre en ganar Exatlón Estados Unidos. Regresa al Equipo Rojo con su característica velocidad, agilidad y espíritu competitivo.

— Exfutbolista profesional mexicano residente en Los Ángeles, California, y campeón de la tercera temporada, fue el primer hombre en ganar Exatlón Estados Unidos. Regresa al Equipo Rojo con su característica velocidad, agilidad y espíritu competitivo. Alejandra Maldonado — Atleta mexicana especializada en heptatlón y salto de longitud, residente en Hayward, California. Tras competir con el Equipo Rojo en la décima temporada, regresa con su versatilidad atlética, fuerza y determinación.

Alfredo Pang — Atleta mexicano, campeón nacional de porristas y entrenador profesional, residente en McAllen, Texas. Tras competir en la sexta temporada y All-Stars, regresa a la arena como nuevo integrante del Equipo Azul, aportando su fuerza, coordinación y experiencia competitiva.

El equipo rojo de la nueva temporada de Exatlón 2026 está listo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Caterine Ibargüen — Medallista olímpica colombiana de oro y plata y bicampeona mundial de triple salto, residente en Miami, Florida. Tras quedar subcampeona en la séptima temporada y entre los cuatro mejores competidores de All-Stars, regresa al Equipo Rojo con su extraordinaria velocidad, fuerza y determinación.

Medallista olímpica colombiana de oro y plata y bicampeona mundial de triple salto, residente en Miami, Florida. Tras quedar subcampeona en la séptima temporada y entre los cuatro mejores competidores de All-Stars, regresa al Equipo Rojo con su extraordinaria velocidad, fuerza y determinación. Dan “El Halcón” Pastrana —exbeisbolista profesional puertorriqueño y finalista de la décima temporada. Conocido por su fortaleza física, consistencia y determinación, regresa a la arena dispuesto a superar su actuación anterior y luchar nuevamente por el campeonato.

—exbeisbolista profesional puertorriqueño y finalista de la décima temporada. Conocido por su fortaleza física, consistencia y determinación, regresa a la arena dispuesto a superar su actuación anterior y luchar nuevamente por el campeonato. Dennhi Callú —Velocista y finalista de la segunda temporada, conocida como “La Bala” por su explosiva velocidad. Residente en Dallas, Texas, regresa al Equipo Azul con una nueva motivación tras convertirse en madre, decidida a demostrar que conserva su agilidad y espíritu competitivo.

—Velocista y finalista de la segunda temporada, conocida como “La Bala” por su explosiva velocidad. Residente en Dallas, Texas, regresa al Equipo Azul con una nueva motivación tras convertirse en madre, decidida a demostrar que conserva su agilidad y espíritu competitivo. Raquel Becker — Atleta mexicana especializada en parkour, freerunning y acrobacia, residente en San Antonio, Texas. Representante de México en competencias internacionales y miembro del primer Equipo Azul en la historia de Exatlón Estados Unidos, regresa tras participar en las temporadas 1, 4 y 5, con su característica velocidad, agilidad y precisión.

Atleta mexicana especializada en parkour, freerunning y acrobacia, residente en San Antonio, Texas. Representante de México en competencias internacionales y miembro del primer Equipo Azul en la historia de Exatlón Estados Unidos, regresa tras participar en las temporadas 1, 4 y 5, con su característica velocidad, agilidad y precisión. Yoridan Martínez — Exbeisbolista de origen cubano, residente en Los Ángeles, California, y bicampeón de Exatlón Estados Unidos. Hizo historia al convertirse en el primer hombre del Equipo Azul en ganar la competencia durante la séptima temporada y posteriormente conquistó otro título en All-Stars. Tras su participación en La casa de los famosos, regresa al Equipo Azul con su resistencia, determinación y experiencia como campeón.

¿Quiénes son los nuevos que llegan a conquistar la Arena Extrema?

Addylinnette Castro — Atleta puertorriqueña, personalidad de televisión y creadora de contenido. Tras competir en varias competencias deportivas de renombre internacional, se suma al Equipo Azul con su versatilidad atlética, resistencia y determinación.

Atleta puertorriqueña, personalidad de televisión y creadora de contenido. Tras competir en varias competencias deportivas de renombre internacional, se suma al Equipo Azul con su versatilidad atlética, resistencia y determinación. Ángel Quintero — Atleta mexicano de alto rendimiento y ocho veces campeón nacional de carreras de obstáculos, residente en Sacramento, California. Con más de 80 podios en su trayectoria y campeón de Habilidad Física 100 México, llega con una extraordinaria combinación de fuerza, resistencia y experiencia competitiva.

Atleta mexicano de alto rendimiento y ocho veces campeón nacional de carreras de obstáculos, residente en Sacramento, California. Con más de 80 podios en su trayectoria y campeón de Habilidad Física 100 México, llega con una extraordinaria combinación de fuerza, resistencia y experiencia competitiva. Erika Guerrero — Atleta mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, y residente en San Diego, California. Con experiencia en gimnasia, natación, sóftbol y entrenamiento funcional, se integra al Equipo Azul como una de las competidoras más jóvenes, lista para demostrar su energía, determinación y pasión por el deporte.

Los contendientes que conforman al equipo azul de Exatlón Estados Unidos fueron presentados hoy. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Flor Vigna — Atleta y artista argentina residente en Chicago, Illinois. Tricampeona de Combate, bicampeona de Bailando por un Sueño y boxeadora invicta con títulos en Argentina, Colombia y México, llega a la arena con su versatilidad, fortaleza y mentalidad ganadora.

Atleta y artista argentina residente en Chicago, Illinois. Tricampeona de Combate, bicampeona de Bailando por un Sueño y boxeadora invicta con títulos en Argentina, Colombia y México, llega a la arena con su versatilidad, fortaleza y mentalidad ganadora. Hugo García — Atleta peruano y personalidad de televisión, residente en Miami, Florida. Reconocido por su participación en importantes competencias deportivas, también ha destacado en deportes de resistencia, completando maratones y un Ironman 70.3. Se integra al Equipo Azul con su versatilidad y espíritu competitivo.

Atleta peruano y personalidad de televisión, residente en Miami, Florida. Reconocido por su participación en importantes competencias deportivas, también ha destacado en deportes de resistencia, completando maratones y un Ironman 70.3. Se integra al Equipo Azul con su versatilidad y espíritu competitivo. Juliana Gaspar — Atleta colombiana, modelo y creadora de contenido, residente en Orlando, Florida. Especializada en carreras de obstáculos, se dio a conocer por su participación en un popular reality deportivo en su natal Colombia. Llega con su agilidad, determinación y experiencia en competencias físicas.

Atleta colombiana, modelo y creadora de contenido, residente en Orlando, Florida. Especializada en carreras de obstáculos, se dio a conocer por su participación en un popular reality deportivo en su natal Colombia. Llega con su agilidad, determinación y experiencia en competencias físicas. Junior Alcántara —Boxeador dominicano residente en Nueva York, y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Conocido como “La Máquina”, también conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023. Llega al Equipo Azul con su potencia, disciplina y mentalidad de campeón.

—Boxeador dominicano residente en Nueva York, y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Conocido como “La Máquina”, también conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023. Llega al Equipo Azul con su potencia, disciplina y mentalidad de campeón. Kevyn Rúa — Atleta colombiano, creador de contenido y campeón de Desafío 2024, residente en Miami, Florida. Se integra al Equipo Azul con su fuerza, resistencia y determinación inquebrantable, listo para enfrentar un nuevo desafío deportivo.

Atleta colombiano, creador de contenido y campeón de Desafío 2024, residente en Miami, Florida. Se integra al Equipo Azul con su fuerza, resistencia y determinación inquebrantable, listo para enfrentar un nuevo desafío deportivo. Lauro Morales — Atleta mexicano y fotógrafo profesional, residente en Dallas, Texas. Este campeón deportivo, reconocido como MVP en distintas competencias de realities, llega dispuesto a demostrar su agilidad, resistencia y experiencia en desafíos físicos.

Atleta mexicano y fotógrafo profesional, residente en Dallas, Texas. Este campeón deportivo, reconocido como MVP en distintas competencias de realities, llega dispuesto a demostrar su agilidad, resistencia y experiencia en desafíos físicos. Natalia Vargas — Atleta colombiana, residente en Tampa, Florida, y campeona nacional de taekwondo y CrossFit. Con títulos europeos y panamericanos de jiu-jitsu brasileño, llega al Equipo Azul con su fuerza, disciplina y destacada experiencia internacional.

Atleta colombiana, residente en Tampa, Florida, y campeona nacional de taekwondo y CrossFit. Con títulos europeos y panamericanos de jiu-jitsu brasileño, llega al Equipo Azul con su fuerza, disciplina y destacada experiencia internacional. Shaday Aguilera — Peleadora profesional venezolana, residente en la ciudad de Nueva York, y primera campeona mundial de Muay Thai del WBC en México y Latinoamérica. Con títulos internacionales y medallas en campeonatos mundiales, llega a la arena con su fortaleza, resiliencia y espíritu de lucha.

Peleadora profesional venezolana, residente en la ciudad de Nueva York, y primera campeona mundial de Muay Thai del WBC en México y Latinoamérica. Con títulos internacionales y medallas en campeonatos mundiales, llega a la arena con su fortaleza, resiliencia y espíritu de lucha. William Mora — Tricampeón internacional de fitness y excompetidor de CrossFit de alto rendimiento en Costa Rica, residente en Fort Worth, Texas. Con experiencia en importantes realities, incluyendo Los 50 de Telemundo, llega con su fuerza, disciplina y espíritu competitivo.

Sigue leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

Los nombres de Fabio Agostini y Kenny Rodríguez suenan para “Exatlón Estados Unidos 11”

“Exatlón Estados Unidos” anuncia su nueva temporada para el 8 de diciembre, con Frederik Oldenburg en la conducción

Malas noticias para Exatlón USA: Wilmarie Negrón no regresará a las arenas este año