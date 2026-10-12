Malas noticias para Exatlón USA: Wilmarie Negrón no regresará a las arenas este año

Wilmarie Negrón ha sido una de las atletas más emblemáticas del equipo azul de Exatlón USA. El equipo de contendientes. Sin embargo, este año, aunque Telemundo ha confirmado una nueva temporada de esta exigente competencia, Negrón ha dicho que no. ¡Ella no volverá a las arenas!

A través de su cuenta de Instagram, la boricua compartió el siguiente mensaje: “Muchos me han escrito preguntando si regreso esta temporada a Exatlón y, con la mano en el corazón, les digo que esta vez no volveré. Hoy tengo una meta que merece toda mi dedicación: terminar mis estudios en anestesia. Amo profundamente el deporte y llevaré siempre conmigo cada experiencia, cada reto y el cariño de quienes me apoyaron”.

Continúa: “A Exatlón le debo mucho; parte del dinero que gané hoy lo estoy invirtiendo en mi educación y en prepararme para mi futuro. Cada uno de ustedes que creyó en mí también forma parte de este sueño. Esta vez me toca cambiar los circuitos por los libros y poner esa misma fuerza y disciplina al servicio de mi crecimiento profesional”.

Al final, agradece al público por su interés en seguirla viendo en esta competencia de alto rendimiento: “Gracias por querer verme competir otra vez; espero que también me acompañen en esta etapa, porque detrás de la atleta hay una mujer que sigue luchando por sus sueños. Con mucho cariño Wil Negrón”.

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