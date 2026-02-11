“El Gallito Vázquez” es eliminado de ‘Exatlón Estados Unidos’

Juan José, “El Gallito Vázquez”, se convirtió en el primer eliminado durante la ronda de semifinales en “Exatlón Estados Unidos“. Previo a la eliminación del futbolista mexicano, vimos cómo Johanna Gómez salía de la competencia, tras ser eliminada por Anissa Guajardo. Es decir que en los últimos días un participante del equipo rojo y una de las azules se quedaron fuera de la final decisiva.

El reto de anoche nos dejó a Kelvin Noé Rentería, “El Vaquero”, sentenciado junto a “El Gallito”. Y aunque durante la primera competencia de sentencia el exfutbolista fue mejor que Kelvin, en la etapa final, el del sombrero blanco arrasó con este, dejándolo fuera de juego sin problemas.

La eliminación del “gallito” dejó al equipo rojo tan sorprendido como paralizado. Porque la competencia de anoche, a nivel general, no se vislumbraba a favor de Kelvin, al contrario. No sumó muchos puntos a su equipo y tanto él como “Plátano Power” fueron los peores en cuanto a rendimiento y puntos. Ahora, más allá del reto, la eliminación del exfutbolista ha sido una de las más sentidas, porque su forma de jugar y vivir este reto siempre fue con respeto y humildad.

Es importante señalar que anoche, la participante que “se echó a su equipo al hombro” no fue otra más que Wilmary Negrón, que terminó con su buena racha luego de lesionarse el tobillo.

Hoy, serán las mujeres de la competencia las que deberán defender su lugar dentro del juego, porque hoy es noche de sentencia para ellas. ¿Quiénes están en peligro? Denisse “La Pantera Novoa” y Viviana Michelle “La Cazadora”.

Según los rumores, a la final de este año llegarán Kelvin Noé Rentería y Emmanuel “Plátano Power”. Anissa Guajardo y Wilmary Negrón.

