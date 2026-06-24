Fuerte sismo hace estremecer a varias ciudades de Venezuela

Durante el día en que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Carabobo, hecho histórico que selló la independencia venezolana, un sismo de magnitud preliminar 7.1 sacudió a varias ciudades de la República Bolivariana.

Imágenes del temblor en Venezuela. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/LKiToKrOKW — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el sismo se registró en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, donde algunos ciudadanos han comenzado a compartir en redes sociales videos e imágenes que registran el momento cuando la tierra comienza a vibrar.

Al ser un día feriado, la mayoría de las familias venezolanas se encontraban descansando cuando repentinamente el crujir de las paredes y una fuerte vibración del piso les provocó temor de que sus casas se vinieran abajo.

El USGS identificó que el epicentro del temblor se sitúo a unos 300 kilómetros al este de la ciudad de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

Información en desarrollo…

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