Se registra serie de 344 temblores en el sur de California

Por lo menos 344 temblores, el más intenso de ellos con una magnitud de 4.7, fueron registrados durante un enjambre sísmico que ocurrió desde la noche de este sábado hasta la mañana de este domingo en el condado de Imperial, en la frontera con México, en el sur de California.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la serie de movimientos telúricos se registró en el área de la ciudad de Brawley, al sur del mar de Salton, en el condado de Imperial.

Learn more about the temporary increase in earthquake activity near Brawley, CA – known as a seismic swarm. The USGS assesses that the earthquake caused no-to-light damage from shaking. Approximately 180 thousand people experienced Light (MMI IV) to Strong (MMI VI) shaking.



The… pic.twitter.com/MlOaS3lMCy — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) May 10, 2026

Según datos del USGS, durante el enjambre sísmico, ocurrieron al menos 42 temblores de magnitud 2.5 en la región, como detalló el Laboratorio Sismológico de Caltech.

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El primer sismo reportado por el USGS, de magnitud 3.5, se produjo a las 4:14 p.m. cerca de dos millas (3.2 kilómetros) al oeste-suroeste de Brawley, a una profundidad de poco más de 8.5 millas (13.7 kilómetros).

Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que los sismos siguientes ocurrieron de forma intermitente durante varias horas y que fueron sentidos por unas 180,000 personas, activándose el Sistema de Alerta Temprana de Terremotos ShakeAlert en varias ocasiones.

La serie de temblores fue precursora de un terremoto de magnitud 4.7 que se registró a las 3:21 a.m. de este domingo a una profundidad de nueve millas (14.5 kilómetros), de acuerdo con el USGS.

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Entre los sismos importantes que ocurrieron durante el enjambre se incluye uno de magnitud 4.5, que ocurrió a las 8:39 p.m., y uno más, de magnitud 4.4, registrado a las 8:03 p.m.

Después del temblor de 4.5 grados, se produjeron varias réplicas que se prolongaron durante la noche del sábado y hasta la mañana del domingo, cuando ocurrió el sismo de magnitud 4.7.

Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que por lo menos 42 sismos que ocurrieron durante la noche del sábado y madrugada del domingo tuvieron magnitudes que oscilan entre 2.5 y 4.7.

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Los servicios de emergencia locales no reportaron personas lesionadas, y se estaban evaluando posibles daños estructurales como consecuencia del enjambre sísmico de la noche de este sábado.

Funcionarios de la ciudad de Brawley emitieron un comunicado en el que afirmaron estar informados de la reciente actividad sísmica y que el personal de seguridad pública está monitoreando activamente la situación.

“En este momento, no existen reportes de daños significativos a la infraestructura de la ciudad ni a instalaciones públicas críticas”, dijeron los funcionarios en un comunicado emitido la mañana de este domingo 10 de mayo.

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“Sin embargo, el personal de la ciudad ha respondido y evaluado reportes de posibles afectaciones estructurales dentro de la comunidad, y ya se encuentran en marcha las acciones de seguimiento y asistencia correspondiente”, agregaron los funcionarios.

La ciudad reiteró que la seguridad de la comunidad es su máxima prioridad, por lo que recomendó a los residentes mantenerse alertas y preparados revisando sus respectivos planes de emergencia e inspeccionando sus propiedades para detectar posibles daños.

De acuerdo con la Dra. Lucy Jones, especialista en sismología, los enjambres sísmicos son fenómenos frecuentes en esa zona y es probable que se registren más movimientos telúricos.

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