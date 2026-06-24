Cuándo fue el último gran terremoto en Venezuela y cuántos muertos dejó

Venezuela volvió a mirar su historia sísmica después del fuerte terremoto que sacudió Caracas y otras regiones del país. Aunque no suele aparecer entre los países latinoamericanos con terremotos más frecuentes, el norte venezolano está atravesado por fallas activas capaces de producir movimientos importantes.

Antes del sismo más reciente, el último gran terremoto registrado en Venezuela había ocurrido el 21 de agosto de 2018, cerca de la costa noreste del país, en la zona de Yaguaraparo/Carúpano, estado Sucre.

Ese terremoto tuvo una magnitud de 7.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se sintió en Caracas, en varias regiones venezolanas y también en países vecinos del Caribe y Sudamérica.

A pesar de su magnitud, el sismo de 2018 no dejó un saldo de destrucción comparable al de otros terremotos históricos. En los primeros reportes oficiales no se informaron víctimas fatales ni grandes daños estructurales, aunque medios posteriores registraron algunas muertes indirectas vinculadas al impacto del temblor.

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El terremoto más destructivo reciente

El antecedente más grave de las últimas décadas fue el terremoto de Cariaco, ocurrido el 9 de julio de 1997, también en el estado Sucre.

Ese sismo tuvo una magnitud cercana a 6.9 y se produjo sobre la falla de El Pilar, una de las estructuras tectónicas más importantes del oriente venezolano. El terremoto dejó entre 80 y 81 muertos, más de 500 heridos y miles de personas desplazadas.

Cariaco quedó marcado como uno de los terremotos más destructivos de la historia reciente de Venezuela. El colapso de edificios, escuelas y viviendas expuso la vulnerabilidad de algunas construcciones frente a movimientos sísmicos de gran intensidad.

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Por qué Venezuela puede tener terremotos fuertes

La actividad sísmica venezolana se explica por la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Ese límite tectónico atraviesa el norte del país y genera sistemas de fallas como Boconó, San Sebastián y El Pilar.

Por eso, aunque los terremotos destructivos no sean tan frecuentes como en otros países de la región, Venezuela sí tiene riesgo sísmico. La amenaza es especialmente importante en zonas densamente pobladas como Caracas, la costa central y el oriente del país.

La historia reciente muestra dos antecedentes clave: el terremoto de 2018, fuerte pero con daños limitados, y el de Cariaco de 1997, mucho más destructivo y con decenas de muertos.

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