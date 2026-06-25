Las imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela

Las imágenes que se empiezan a conocer de Caracas después de los terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

Las fotos muestran edificios completamente derrumbados mientras los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros.

Muchos residentes de la ciudad se quedaron sin servicio eléctrico y sin internet después de los terremotos, por lo que la comunicación ha sido difícil.

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El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en televisión nacional y se refirió a los daños.

“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, dijo Cabello.

El ministro no se refirió a un número de muertos o heridos, diciendo que todavía estaban recolectando información.

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“Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas),” le dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive al sur de la ciudad, a la agencia Reuters. “El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”.

Los sismos se sintieron al otro lado de la frontera, en Colombia, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

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BBC:

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