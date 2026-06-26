Cuál fue el rescate con vida más tardío después de un terremoto

Después de un terremoto, las primeras 72 horas suelen concentrar la mayor parte de las esperanzas. Es el período en el que los equipos de emergencia trabajan contra el reloj, escuchan golpes bajo los escombros, apagan máquinas para detectar voces y buscan cualquier señal mínima de vida.

Pero, cada tanto, ocurre algo que desafía esa regla. Uno de los casos más extraordinarios documentados fue el de Evan Muncie, un vendedor de arroz haitiano de 28 años que fue encontrado con vida 27 días después del terremoto que devastó Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010. Lo hallaron entre los restos de un mercado colapsado, deshidratado, desnutrido y confundido, pero vivo.

La historia parece imposible. Y, justamente por eso, sigue siendo citada cada vez que un terremoto deja personas atrapadas bajo edificios derrumbados.

Según la página web Desaparecidos en Venezuela, creada tras el terremoto, se busca el paradero de 53,547 personas (datos del viernes 26 a la noche). Crédito: Fernando Vergara | AP

Muncie sobrevivió en condiciones extremas. Según los reportes de la época, estaba muy debilitado cuando lo trasladaron a un hospital de campaña operado por Estados Unidos. No había sido encontrado durante la fase principal de búsqueda y rescate, que ya había terminado días antes.

El doctor Mike Connelly, uno de los médicos que lo atendió, describió así su estado: “Estaba demacrado. Hacía mucho tiempo que no comía y tenía heridas abiertas en ambos pies”. Aun así, no presentaba lesiones graves que comprometieran su vida.

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Otros rescates que también parecían imposibles

El de Haití no es el único caso que quedó en la memoria. En Filipinas, después del terremoto de Luzón de 1990, el cocinero Pedrito Dy fue rescatado con vida 14 días después de quedar atrapado en el sótano del Hyatt Terraces Hotel, en Baguio. Su supervivencia fue considerada una de las más largas registradas hasta entonces.

Más recientemente, tras el terremoto de Turquía y Siria de 2023, hubo rescates que dieron la vuelta al mundo: personas halladas vivas después de más de 200 horas bajo los escombros. AP reportó incluso el caso de una pareja rescatada 296 horas después del sismo; su hijo también fue sacado con vida, aunque murió luego en el hospital.

En Japón, una mujer de más de 90 años fue encontrada viva 124 horas después del terremoto de la península de Noto, en 2024. Para los rescatistas, cada hora que pasa reduce drásticamente las posibilidades, pero ese caso volvió a mostrar que los milagros, aunque escasos, existen.

Brigadas internacionales comenzaron a llegar para reforzar las labores de búsqueda y atención humanitaria. Crédito: Javier Campos | AP

Por qué algunas personas logran sobrevivir tantos días

No hay una sola explicación. La supervivencia depende de una combinación muy frágil de factores: que haya una bolsa de aire, que la persona no tenga heridas mortales, que no quede completamente aplastada, que pueda acceder a algo de agua o humedad y que la temperatura no sea extrema.

El agua suele ser la diferencia principal. El cuerpo humano puede resistir bastante tiempo sin comida, pero mucho menos sin hidratación. Por eso, los casos prolongados suelen estar ligados a pequeñas filtraciones, lluvia, tuberías rotas o algún acceso mínimo a líquido.

También influye el lugar exacto donde la persona quedó atrapada. Un hueco entre columnas, muebles o placas de cemento puede convertirse en una especie de refugio accidental.

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La esperanza después de las 72 horas

Los expertos suelen hablar de una “ventana crítica” de tres días, pero eso no significa que después ya no pueda haber sobrevivientes. Significa que las probabilidades bajan mucho.

Para las familias, esa diferencia es difícil de aceptar. Mientras haya silencio bajo los escombros, también hay espera. Y, mientras haya equipos buscando, hay una posibilidad.

Por eso, historias como la de Evan Muncie, Pedrito Dy o los sobrevivientes de Turquía se repiten una y otra vez. No porque sean lo habitual, sino porque recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, todavía puede aparecer una voz, un golpe, una mano. Y, a veces, contra todos los cálculos, una vida.

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