ONU teme que se dupliquen muertes por sismos en Turquía y Siria

El jefe humanitario de la ONU advirtió que el balance de muertes por el terremoto en Siria y Turquía se puede “duplicar o más” desde los más de 28,000 fallecidos contabilizados hasta ahora, según declaró el sábado (11.02.2023) a la cadena Sky News.

“Es realmente difícil estimar de forma muy precisa, porque tienes que llegar debajo de los escombros, pero estoy seguro que se va a duplicar o más”, dijo Martin Griffiths el sábado en la ciudad turca de Kahramanmaras, cerca del epicentro del sismo.

“Hemos lidiado con muchos conflictos en todo el mundo (…) Pero perder 20, 30 o 40 mil personas en una noche, no vemos esto ni siquiera en estos conflictos”, continuó Griffiths. “Es aterrador”, añadió.

What I saw today in #Türkiye was devastating.

What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.

Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN

February 11, 2023