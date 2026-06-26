Los números del terremoto en Venezuela: por qué ya está entre los peores de su historia moderna

El doble terremoto que sacudió Venezuela ya está entre las peores tragedias sísmicas de la historia moderna del país. No porque pueda afirmarse, todavía, que sea el peor de todos los tiempos, sino porque sus números iniciales lo ubican muy cerca de superar al terremoto de Caracas de 1967, que hasta ahora era considerado el más mortal de Venezuela.

El balance sigue cambiando con las tareas de rescate. Hay zonas con edificios derrumbados, familias incomunicadas, hospitales dañados y miles de personas que todavía no han sido localizadas. Por eso, más que una sola cifra, la dimensión del desastre se entiende mirando varios números a la vez.

Dos terremotos fuertes en menos de un minuto

Venezuela fue golpeada por dos sismos de gran magnitud: uno de 7.2 y otro de 7.5. Ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y afectaron el norte del país, en una zona cercana a Caracas y a la costa central.

Ese dato explica parte de la destrucción. No fue un solo movimiento seguido por una réplica menor, sino una secuencia de dos impactos muy potentes. El segundo sismo, de mayor magnitud, llegó cuando muchas estructuras ya podían haber quedado debilitadas por el primero.

En un terremoto, unos segundos pueden marcar la diferencia entre evacuar, protegerse o quedar atrapado. En este caso, el margen prácticamente no existió.

Al menos 589 muertos, con un saldo que puede seguir subiendo

Este viernes a la mañana, el gobierno venezolano confirmó 589 muertos y 2,980 heridos, pero esa cifra todavía es preliminar. En grandes terremotos, el conteo suele aumentar a medida que los rescatistas logran entrar en edificios colapsados, remover escombros y llegar a zonas incomunicadas.

El número ya deja al desastre al borde de superar al terremoto de 1967, que dejó 240 muertos y era considerado el más mortal de la historia moderna venezolana.

Por ahora, el antecedente más devastador sigue siendo el terremoto de 1812, con decenas de miles de muertos. Pero, con los datos actuales, este doble sismo ya puede describirse como uno de los peores de la Venezuela moderna.

Casi 50,000 personas sin localizar

Uno de los datos más angustiosos es la cantidad de personas que todavía no aparecen. Según Desaparecidos Terremoto Venezuela, un registro creado para rastrear personas que están siendo buscadas, tiene (en la mañana del viernes 26 de junio), 49,951 personas reportadas como no localizadas.

Ese número no equivale automáticamente a muertos. Puede incluir personas sin señal, desplazadas, evacuadas, hospitalizadas, atrapadas o simplemente sin posibilidad de comunicarse. Pero marca el tamaño de la incertidumbre.

La ONU estimó que 6,76 millones de personas se vieron afectadas por los terremotos en Venezuela. Crédito: Ariana Cubillos | AP

Hasta 6.76 millones de personas afectadas

La Organización Internacional para las Migraciones, agencia de la ONU, estimó que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. La cifra incluye alrededor de 2 millones de personas en Caracas.

Esa categoría no significa que todos hayan perdido su casa o estén heridos. Incluye a personas expuestas al impacto del sismo, a cortes de servicios, a daños en la infraestructura, al riesgo de desplazamiento y a la falta de agua, electricidad, transporte o atención médica.

El dato muestra que la emergencia no se limita a una ciudad o a un edificio derrumbado. Es una crisis nacional, con impacto urbano, sanitario y humanitario.

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Más de 250 edificios dañados o destruidos

Reuters reportó que el gobierno confirmó al menos 250 edificios dañados o destruidos. En zonas como La Guaira, una de las más golpeadas, hubo colapsos de viviendas, daños severos y familias que pasaron la noche en la calle.

El problema es que los daños estructurales no siempre se ven de inmediato. Una fachada puede quedar en pie, pero con columnas comprometidas. Una escalera puede parecer estable, pero no resistir una réplica. Un edificio puede quedar inhabitable aunque no haya colapsado por completo.

Por eso, en las horas posteriores a un terremoto fuerte, las autoridades suelen pedir no regresar a viviendas dañadas hasta que sean revisadas. Las réplicas continúan y, algunas, están siendo muy fuertes.

Los equipos de emergencia están centrando sus esfuerzos este viernes en rescatar a quienes continúan atrapados entre los escombros de los edificios destruidos por los terremotos que sacudieron Venezuela. Crédito: AP

Hospitales y servicios bajo presión

La emergencia también golpeó al sistema de salud. Según EFE, portavoces de agencias de la ONU señalaron que una veintena de hospitales de emergencia sufrieron daños en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas.

Ese dato es especialmente grave porque ocurre justo cuando más se necesitan hospitales, quirófanos, ambulancias, insumos, agua, electricidad y personal médico.

Venezuela pidió a la ONU el despliegue de equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, además de suministros, medicamentos y equipos para atender la crisis.

Más de 1,000 rescatistas internacionales

La respuesta internacional empezó a moverse con rapidez. Naciones Unidas informó que unos 16 países enviaron equipos de búsqueda y rescate, con 25 equipos que suman más de 1,000 rescatistas.

Entre ellos hay equipos urbanos especializados, perros de búsqueda, personal médico y apoyo logístico. Algunos ya llegaron al país y otros estaban en camino.

La presencia de rescatistas extranjeros muestra la magnitud del desastre. En las primeras 72 horas después de un terremoto, cada hora cuenta: es el período más crítico para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

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El antecedente de 1967 y la sombra de 1812

Para entender por qué este terremoto ya entra en la historia moderna de Venezuela, hay que mirar los antecedentes.

Reuters recuerda que el terremoto de Caracas de 1967 dejó 240 muertos y era, hasta ahora, el más mortal de la Venezuela moderna. El saldo actual ya está muy cerca de esa cifra.

Pero. en la historia sísmica del país, hay tragedias mucho mayores. El terremoto de 1812 dejó unos 26,000 muertos y destruyó gran parte de Caracas y otras ciudades. También se recuerda el terremoto de 1797, con miles de víctimas.

Edificios destruidos tras terremotos en Venezuela. Crédito: Pedro Mattey | AP

El USGS advierte un escenario mucho más grave

El Servicio Geológico de Estados Unidos también elevó la alarma con su modelo automático PAGER, que estima posibles víctimas y daños a partir de la magnitud, la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las construcciones.

Ese sistema no ofrece un conteo oficial, sino una proyección. Aun así, sus estimaciones advierten que el saldo final podría superar ampliamente los números confirmados hasta ahora.

No se trata de datos verificados por autoridades y hospitales, sino del escenario probable que calculan los modelos técnicos para orientar la respuesta de emergencia.

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Una tragedia medida en vidas, edificios y familias sin respuesta

Los números ayudan a entender la escala, pero no alcanzan para contar la tragedia completa. Detrás de cada cifra hay familias que buscan a alguien, personas que duermen en la calle, hospitales dañados, edificios que ya no existen y comunidades enteras que esperan ayuda.

El terremoto en Venezuela todavía se desarrolla como emergencia humanitaria. Las próximas horas serán decisivas para saber cuántas personas siguen atrapadas, cuántas podrán ser rescatadas y cuánto crecerá el balance final.

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