Celebración religiosa en La Guaira pasó del baile a la desesperación por terremotos en Venezuela (VIDEO)

En redes sociales abundan testimonios gráficos sobre los terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que se registraron en Venezuela, este miércoles. Una celebración religiosa en La Guaira, estado más afectado por ambos sismos, pasó de los bailes típicos a la desesperación en cuestión de segundos.

La comunidad de Naiguatá, parroquia de La Guaira, celebraba la fiesta cultural y religiosa de San Juan Bautista, con tambores y vestimenta roja, además de pañoletas, gorras y sombreros.

Sin embargo, en apenas un instante el miedo se apoderó de sus rostros y comenzaron a correr, tratando de impedir que cualquier estructura les cayera encima. Otros miraban hacia arriba, perdidos, cayendo en cuenta de que Venezuela estaba siendo azotada por dos terremotos.

?? Así se vivieron los 2 terremotos que azotaron Venezuela este #24Jun durante las celebraciones de San Juan Bautista en Naiguatá, La Guaira. pic.twitter.com/nmgzNKrhTH — Venezuela News (@AgenciaVNews) June 25, 2026

La fiesta de San Juan Bautista, en Naiguatá, es una celebración afrocatólica de tres días (del 23 al 25 de junio), marcada por el sonido del tambor, el misticismo y la devoción popular.

Los terremotos ocurrieron durante las actividades del segundo día, específicamente en el “reencuentro”, cuando al salir del templo, el santo es recibido por una multitud al ritmo del tambor.

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Colapso de edificios tras dos terremotos en 39 segundos

Al menos 164 personas perdieron la vida y hay cerca de mil heridos, de acuerdo con los datos más recientes que difundió la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El desastre, que ha dejado imágenes devastadoras, provocó el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y una intensa movilización de equipos de emergencia en varias regiones del país.

Según reportes basados en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el país registró dos sismos separados por apenas 39 segundos.

Delcy Rodríguez calificó la situación en La Guaira como una “verdadera tragedia” y advirtió que el número de víctimas podría aumentar conforme los equipos accedan a las zonas más afectadas.

Los daños también alcanzaron vías de comunicación, hospitales y sistemas de transporte. El aeropuerto internacional de Maiquetía, principal institución aérea de Caracas, suspendió operaciones, mientras que varios servicios públicos fueron interrumpidos de manera preventiva para evitar nuevos accidentes.

Uno de los terremotos más destructivos

Especialistas señalan que se trata de uno de los movimientos telúricos más intensos registrados en Venezuela, pese a que uno de los más fuertes fue el del terremoto de Cariaco, ocurrido el 9 de julio de 1997, también en el estado Sucre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que la magnitud del evento y la densidad poblacional de las zonas impactadas podrían agravar aún más el balance final de víctimas.

Mientras continúan las réplicas y las tareas de rescate, miles de familias enfrentan una emergencia marcada por la pérdida de viviendas, la incertidumbre y el dolor. La comunidad internacional ha comenzado a ofrecer apoyo humanitario ante una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en el país.

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