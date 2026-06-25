Terremotos en Caracas: crean plataforma ‘Venezuela Te Busca’ para localizar a desaparecidos

Una emprendedora digital desarrolló y lanzó la plataforma ‘Venezuela Te Busca’ con el objetivo de ayudar a las familias venezolanas a localizar personas desaparecidas, luego de los terremotos en Caracas que han dejado imágenes devastadoras con los graves daños.

Según reseñan medios locales, Julia Alessandra Mariano es la creadora de este sitio web que consiste en un registro en línea orientado a centralizar información sobre los afectados que estén desaparecidos.

‘Venezuela Te Busca’ permite a los usuarios ingresar casos de desaparecidos, consultar otros reportes y actualizar la información cuando un familiar o amigo finalmente es localizado.

Venezuela vive horas de angustia después de que dos potentes terremotos, de 7.2 y 7.5 grados de magnitud, sacudieran el norte del país. Los eventos han dejado al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Cómo usar la plataforma ‘Venezuela Te Busca’ para hallar desaparecidos por los terremotos en Caracas

Apenas ingreses al sitio web te encontrarás con reportes de usuarios que ya han publicado casos de familiares desaparecidos. Para hacer el tuyo, debes hacer clic en “registrar persona”, en el botón ubicado en la esquina superior derecha.

Seguidamente, la plataforma te pedirá información básica, pero fundamental: foto del desaparecido, nombre, apellido, cédula de identidad, edad, género, último lugar en el que fue visto y descripción adicional.

Asimismo, debes ingresar tu nombre, teléfono y correo electrónico, vías por las que serás contactado cuando la persona registrada haya sido localizada.

‘Venezuela Te Busca’ no forma parte de los mecanismos oficiales para la atención de emergencias, aclara Julia Alessandra Mariano, pero es un recurso adicional en medio de la tragedia, desconsuelo e incertidumbre.

Equipos de rescate trabajan contra el tiempo

Los sismos ocurrieron con apenas segundos de diferencia y fueron percibidos en buena parte del territorio venezolano. Las zonas más afectadas se concentran en Caracas y el estado La Guaira, donde se reportaron derrumbes, interrupciones en los servicios básicos y escenas de desesperación entre los habitantes.

Autoridades locales declararon el estado de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Decenas de brigadas permanecen desplegadas entre edificios colapsados en busca de personas atrapadas. Delcy Rodríguez calificó la situación en La Guaira como una “verdadera tragedia” y advirtió que el número de víctimas podría aumentar conforme los equipos accedan a las zonas más afectadas.

Los daños también alcanzaron vías de comunicación, hospitales y sistemas de transporte. El aeropuerto internacional de Maiquetía suspendió operaciones, mientras que varios servicios públicos fueron interrumpidos de manera preventiva para evitar nuevos accidentes.

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