Terremoto en Venezuela: qué significa la estimación del USGS de hasta 100.000 muertos

El doble terremoto que golpeó Venezuela dejó escenas de destrucción, edificios colapsados y miles de familias buscando información sobre sus seres queridos. Pero, además del saldo oficial preliminar, un dato encendió la alarma internacional: el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que el número de muertos podría ubicarse en un rango de 10.000 a 100.000 personas, según su modelo automático de impacto.

La cifra no es un balance confirmado. Se trata de una estimación generada por el sistema PAGER del USGS, una herramienta que calcula de manera rápida el posible impacto de un terremoto a partir de la magnitud, la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las construcciones.

Según Reuters, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela con menos de un minuto de diferencia, a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. En las primeras horas, el saldo oficial era de al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

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Qué dijo el USGS sobre el terremoto en Venezuela

El USGS reportó dos fuertes terremotos en Venezuela y advirtió que eran probables “altas víctimas y daños extensos”, con un desastre potencialmente generalizado. De acuerdo con reportes internacionales, el modelo inicial del organismo estimó que el número de fallecidos podría ubicarse entre 10.000 y 100.000, aunque esa cifra aún no corresponde a un conteo oficial.

El sistema PAGER del USGS no cuenta muertos en el terreno. Su función es proyectar posibles pérdidas humanas y económicas poco después de un terremoto significativo. Para eso cruza datos de intensidad sísmica, población expuesta, tipo de construcciones y vulnerabilidad de la zona afectada.

Por eso, cuando el sistema marca un escenario de entre 10.000 y 100.000 víctimas, lo que indica es que el terremoto puede tener consecuencias catastróficas si los daños estructurales y la exposición poblacional coinciden con las peores proyecciones.

Rescatistas trabajan entre edificios colapsados tras los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela. Crédito: Pedro Mattey | AP

Cuál es la diferencia entre una estimación y una cifra oficial

La diferencia es clave. Una estimación del USGS es una proyección automática. Una cifra oficial surge de reportes de autoridades, hospitales, equipos de emergencia y organismos que trabajan en el terreno.

En las primeras horas después de un terremoto fuerte, los balances suelen cambiar rápidamente. Hay zonas incomunicadas, edificios colapsados, personas atrapadas, hospitales saturados y daños que tardan en confirmarse.

Por eso, el rango del USGS sirve como alerta temprana para dimensionar la gravedad potencial de la emergencia, pero no debe leerse como una cifra definitiva de muertos.

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Por qué la estimación puede ser tan alta

La proyección elevada responde a varios factores. Los dos sismos fueron muy fuertes, ocurrieron con segundos de diferencia y afectaron zonas densamente pobladas cerca de Caracas y la costa norte de Venezuela.

Medios internacionales reportaron edificios derrumbados, daños en infraestructura, cortes de servicios y operaciones de rescate en marcha. The Guardian informó que Venezuela declaró estado de emergencia tras los dos terremotos y que se registraron daños severos, cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar y suspensión de servicios de transporte en zonas afectadas.

Además, la vulnerabilidad de algunas construcciones, la densidad urbana y las dificultades de comunicación pueden complicar las tareas de rescate y elevar el riesgo de que el saldo aumente con el paso de las horas.

Los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros. Crédito: Getty Images

Qué se sabe del saldo de víctimas

El saldo oficial seguía siendo preliminar. Reuters reportó al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, principalmente en zonas como La Guaira y Caracas, mientras más de 10.000 personas estaban reportadas como desaparecidas en medio de las tareas de búsqueda.

El País también informó que el USGS estimó una probabilidad del 42% de que el número de fallecidos pueda ubicarse entre 10.000 y 100.000, una advertencia que aumenta la preocupación por el alcance real de la tragedia.

La distancia entre las cifras oficiales iniciales y las proyecciones de impacto no es inusual en grandes desastres. En terremotos con derrumbes y zonas incomunicadas, el número de víctimas puede aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

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Cómo afecta a los venezolanos en Estados Unidos

La emergencia también golpea a la diáspora venezolana en Estados Unidos. Miles de personas intentan comunicarse con familiares en Venezuela a través de WhatsApp, llamadas, redes sociales y contactos comunitarios.

La falta de información clara aumenta la angustia. En un país con antecedentes de restricciones digitales, censura, bloqueo de medios y fallas de conectividad, verificar datos en medio de una catástrofe puede ser especialmente difícil.

Por eso, especialistas en emergencias recomiendan evitar difundir rumores, audios anónimos o videos sin fecha ni ubicación confirmada. Lo más seguro es cruzar información de organismos sísmicos, medios confiables, organizaciones humanitarias y contactos directos en la zona.

Qué hacer si no puedes contactar a un familiar

Desde Estados Unidos, lo primero es intentar varios canales sin saturar la red: mensajes de texto, WhatsApp, Telegram, correo electrónico, Instagram o Facebook. Un mensaje breve suele funcionar mejor que una llamada repetida si hay poca señal o poca batería.

También conviene contactar a vecinos, familiares cercanos, compañeros de trabajo o amigos de la persona. Si no hay respuesta, es útil reunir nombre completo, ciudad, zona donde vive, último contacto, teléfono, redes sociales y cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla.

Para familias que perdieron contacto con un ser querido por un desastre, la Cruz Roja Americana ofrece programas humanitarios de reunificación familiar que pueden ayudar a intentar restablecer comunicación en contextos de crisis.

Una advertencia que aumenta la presión internacional

La estimación del USGS eleva la preocupación internacional y marca la posible magnitud del desastre. Aunque el número final de víctimas todavía no se conoce, el modelo PAGER indica que Venezuela podría enfrentar una tragedia sísmica de enorme escala.

En este momento, la prioridad es rescatar sobrevivientes, confirmar información, habilitar ayuda humanitaria y garantizar que las familias puedan comunicarse con sus seres queridos.

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