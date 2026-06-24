Terremoto en Venezuela: cómo buscar familiares desde EE.UU.

El fuerte terremoto que sacudió Venezuela este miércoles 24 de junio encendió la preocupación de miles de venezolanos en Estados Unidos que intentan saber si sus familiares están bien. En medio de reportes de edificios dañados, evacuaciones y comunicaciones intermitentes, muchas familias buscan información por llamadas, WhatsApp, redes sociales y contactos directos en el país.

La incertidumbre es mayor porque la información oficial sigue siendo limitada y porque Venezuela arrastra desde hace años un contexto de censura digital, bloqueo de medios y restricciones a redes sociales. En una emergencia, esa falta de información confiable puede volver más difícil confirmar daños, ubicar personas o saber qué zonas están más afectadas.

Según reportes de Associated Press y otros medios internacionales, el sismo provocó daños en Caracas y fue sentido en varias regiones del país. Las autoridades y equipos de emergencia trabajaban en la evaluación de daños, mientras residentes salían a las calles por temor a réplicas.

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Qué se sabe del terremoto en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un fuerte sismo en el norte de Venezuela, con epicentro hacia la zona de Carabobo, al oeste de Caracas. Reportes posteriores señalaron que el país fue golpeado por dos movimientos fuertes en pocos segundos, con daños en edificios y escenas de evacuación en la capital.

En las primeras horas después de un terremoto, las cifras pueden cambiar rápidamente. La magnitud, la ubicación exacta, el número de heridos, los daños estructurales y las zonas más afectadas pueden actualizarse a medida que los organismos técnicos y las autoridades locales completan sus evaluaciones.

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Por qué puede ser difícil conseguir información

Venezuela tiene un ecosistema informativo frágil. Organizaciones como Freedom House han documentado bloqueos de sitios de noticias, restricciones a plataformas de comunicación y vigilancia sobre la actividad digital. También hay antecedentes de limitaciones al acceso a redes sociales y servicios de mensajería en momentos de alta tensión política.

Ese contexto agrava la incertidumbre durante una emergencia natural. Si fallan la electricidad, internet o la telefonía, muchas familias quedan dependiendo de mensajes aislados, publicaciones incompletas o información que circula sin verificación.

Además, en situaciones de desastre suelen multiplicarse fotos antiguas, videos fuera de contexto y rumores sobre daños o víctimas. Antes de compartir una imagen o un audio, conviene revisar si tiene fecha, ubicación clara y si fue confirmado por un medio, autoridad local, periodista confiable u organización de emergencia.

Cómo intentar contactar a familiares desde EE.UU.

Lo primero es usar varios canales al mismo tiempo, pero sin saturar a la persona. Enviar un mensaje breve por WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram, Facebook o correo electrónico puede funcionar mejor que hacer llamadas repetidas, especialmente si la red está congestionada.

Un mensaje útil debería incluir una pregunta concreta: “¿Estás bien?”, “¿Dónde estás?”, “¿Tienes batería?”, “¿Hay daños en tu edificio?”, “¿Necesitas que avisemos a alguien?”. También conviene pedir que respondan con una sola palabra si tienen poca señal o poca batería.

Si no hay respuesta, el siguiente paso es contactar a vecinos, familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo, administradores de edificios o grupos comunitarios de la zona. Muchas veces alguien cercano puede confirmar si una persona fue evacuada, si su edificio sufrió daños o si la zona quedó sin electricidad.

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Qué datos conviene reunir para buscar a alguien

Para organizar la búsqueda, es útil escribir en un solo lugar la información básica del familiar: nombre completo, edad, ciudad, municipio, parroquia, dirección aproximada, último contacto, número de teléfono, redes sociales, lugar de trabajo, nombres de vecinos o familiares cercanos y cualquier dato sobre la zona donde estaba cuando ocurrió el sismo.

También conviene guardar capturas de pantalla, audios, números de contacto y horarios de cada intento de comunicación. En una emergencia, la información llega fragmentada, y tener un registro evita repetir pasos o perder datos importantes.

Qué hacer si el familiar sigue incomunicado

Si pasan varias horas sin contacto, se puede intentar buscar información en redes sociales locales, grupos comunitarios, cuentas de protección civil, bomberos, alcaldías, gobernaciones, medios regionales y periodistas que estén reportando desde la zona.

También puede ser útil publicar una solicitud breve con datos mínimos: nombre de la persona, zona donde se encontraba y un contacto para recibir información. Por seguridad, es mejor evitar divulgar documentos, direcciones exactas o datos sensibles si la publicación es abierta.

Otra opción humanitaria es acudir al programa Restoring Family Links de la Cruz Roja Americana, que ayuda a familias separadas por migración, desastres, conflictos u otras crisis a intentar restablecer contacto con sus seres queridos. El servicio es gratuito y confidencial.

Los venezolanos en EE.UU. también pueden intentar contactar a la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., aunque conviene verificar primero si hay atención consular activa y qué servicios están disponibles, ya que las relaciones diplomáticas y los servicios consulares han cambiado en los últimos años.

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, D.C.

1099 30th Street NW, Washington, D.C. 20007

Teléfono: (202) 342-2214

Otros links útiles:

Restablecimiento del contacto entre familiares

USAGov – Disasters and emergencies

Cómo evitar caer en rumores durante la emergencia

Después de un terremoto, las redes sociales pueden ayudar a encontrar información, pero también pueden amplificar miedo y desinformación. Antes de reenviar contenido, conviene preguntarse: ¿quién lo publicó?, ¿cuándo?, ¿dónde ocurrió?, ¿hay otra fuente que lo confirme?, ¿la imagen podría ser de otro país o de otro año?

También es importante desconfiar de mensajes que pidan dinero con urgencia sin identificación clara, supuestas listas de víctimas sin fuente, audios anónimos o capturas sin origen verificable.

Para las familias venezolanas en EE.UU., la angustia de la distancia se mezcla con la falta de información. En ese contexto, la mejor estrategia es combinar calma, verificación y búsqueda organizada: usar canales directos, reunir datos, acudir a fuentes confiables y no compartir rumores que puedan aumentar la confusión.

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