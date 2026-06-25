Trump ofrece ayuda a Venezuela tras devastadores terremotos; se pronostican miles de víctimas mortales

Estados Unidos ofreció este miércoles asistencia a Venezuela tras los dos poderosos terremotos que sacudieron la nación sudamericana y provocaron graves daños en Caracas y otras regiones del país.

Donald Trump aseguró que su Gobierno está dispuesto a colaborar con las labores de emergencia y advirtió sobre un número “devastador” de víctimas mortales, aunque las autoridades venezolanas aún no han presentado un balance oficial de fallecidos.

A través de sus redes sociales, Trump expresó solidaridad con la población afectada por los sismos y afirmó que Estados Unidos se encuentra preparado para brindar apoyo humanitario y técnico. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en varias zonas donde se reportaron edificios colapsados e importantes daños a la infraestructura.

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth Social

El respaldo estadounidense también fue reiterado por altos funcionarios de la administración. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, informó que Washington mantiene contacto con las autoridades venezolanas y trabaja en la movilización de asistencia para atender la emergencia. Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

USGS prevé un escenario de alta mortalidad

La preocupación internacional aumentó después de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activara una alerta de alto impacto mediante su sistema PAGER, utilizado para estimar víctimas y pérdidas económicas tras grandes terremotos.

Según la evaluación preliminar, existe una probabilidad significativa de que el saldo mortal se ubique entre 10,000 y 100,000 personas, aunque la cifra corresponde a una proyección estadística y no a un conteo oficial.

El organismo advirtió que son probables “altas víctimas y daños extensos” debido a la intensidad del movimiento telúrico y a la vulnerabilidad de numerosas construcciones ubicadas en las zonas afectadas.

Delcy Rodríguez declara estado de emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional tras los terremotos registrados con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno que los especialistas estadounidenses describieron como un “doblete sísmico”.

La mandataria agradeció además las muestras de apoyo y las ofertas de asistencia enviadas por diversos países, incluido Estados Unidos, en momentos en que las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños.

Diversos medios internacionales han señalado que se trata de uno de los terremotos más potentes registrados en Venezuela en más de un siglo.