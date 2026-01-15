Los venezolanos –aquí y en Miami– merecen voz en su futuro

Para los venezolanos de todo el mundo, y especialmente aquí en el sur de Florida, la caída de Nicolás Maduro trae un alivio largamente esperado. Su régimen dictatorial fue antidemocrático. Se basó en el miedo, el control y la corrupción. Su derrocamiento no es solo un hecho histórico; es un testimonio de la resiliencia de un pueblo que se negó a ser silenciado.

Pero seamos claros: una transición democrática no es real a menos que sea completa. Si permitimos que este momento sea copado por acuerdos a puerta cerrada, injerencia extranjera y autoritarismos reciclados, corremos el riesgo de reemplazar a un autócrata por otro.

Hoy, Donald Trump tiene planeado reunirse con María Corina Machado, una líder a la que él mismo rechazó abiertamente. Machado se ganó la confianza del pueblo venezolano a través de un proceso electoral ampliamente reconocido como legítimo. Su exclusión de las primeras conversaciones tras la caída de Maduro fue inaceptable y su inclusión repentina no debe confundirse con un progreso significativo. La democracia venezolana no puede ser dictada por los cambios de humor en Mar-a-Lago.

Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que aún hay presos políticos detenidos por celebrar la caída de Maduro. Eso, por sí solo, nos dice que el trabajo no ha terminado. No existe la democracia parcial. O hay democracia, o continúa la represión. Todos los presos políticos deben ser liberados. Cualquier cosa menos que eso es un insulto al movimiento que nos trajo hasta aquí.

El papel de los Estados Unidos en esta próxima etapa debe ser principista y mesurado. Sin una presencia militar abierta e indefinida. Sin objetivos vagos. Sin decisiones tomadas sin que los venezolanos lideren, tanto dentro del país como en la diáspora. Quienes más han sufrido merecen dar forma a su propio futuro.

Aquí, en el Distrito Congresional 27 de Florida, muchas familias venezolano-estadounidenses conocen de primera mano ese sufrimiento. Huyeron de la represión, reconstruyeron sus vidas desde cero y lucharon por darles a sus hijos una oportunidad de algo mejor. Ahora enfrentan nuevas dificultades: disparada de precios de la vivienda, alimentos inaccesibles y líderes que persiguen titulares en lugar de ofrecer ayuda.

Robin Peguero es un fiscal de homicidios y candidato al Congreso federal por el Distrito 27 en Florida. Crédito: Oficina de campaña de Robin Peguero | Cortesía

La congresista María Elvira Salazar es una de las voces más ruidosas sobre Venezuela—en la televisión, eso sí. Pero no en el contacto cara a cara con nuestra comunidad. Y su retórica rara vez se traduce en resultados. Hablar con dureza sobre la libertad no libera a los presos políticos, ni mucho menos ayuda a otorgar protección a los inmigrantes venezolanos que respetan la ley en Estados Unidos. No ayuda a las familias a pagar la vivienda ni el cuidado de los niños. No impidió la revocación del TPS y su devolución inmediata a la represión. No ofrece a los venezolano-estadounidenses un asiento real en la mesa de Washington.

Eso es teatro político. Y nuestra comunidad merece algo mejor.

Como exfiscal que llevó ante la justicia a narcotraficantes, conozco la diferencia entre el rendimiento y la justicia. Como investigador del Congreso, sé que la democracia no se protege con consignas, sino con sistemas y con la aplicación imparcial del Estado de derecho. Y como hijo de inmigrantes, entiendo lo que significa vivir entre dos hogares—luchar por uno mientras se construye el otro.

Por eso este momento exige claridad.

El apoyo a la democracia venezolana debe significar apoyo a las voces venezolanas, especialmente a quienes lo arriesgaron todo para alzar la voz. Y los venezolano-estadounidenses aquí en Miami deberían tener una voz en el Congreso que refleje sus valores y proteja a sus familias.

Esto no se trata solo de política exterior. Se trata de acción y responsabilidad. Se trata de si las familias que huyeron de Caracas pueden pagar la vivienda en Doral y Hialeah sin tener que elegir entre la compra de alimentos y la gasolina.

El futuro de Venezuela pertenece a los venezolanos, al igual que su voz en su democracia.

(*) Robin Peguero es exfiscal de homicidios y candidato demócrata al Distrito Congresional 27 de Florida, donde el 71.65% es población hispana o latina.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.