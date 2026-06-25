Sheinbaum anuncia el envío de equipo de rescatistas mexicanos a Venezuela tras potentes sismos en ese país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este jueves viajará a Venezuela un equipo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de sanidad para apoyar en las labores de rescate tras los potentes sismos en el país Latinoamericano.

“Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, el día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad, para llegar a Venezuela y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten”, dijo.

“250 militares, 5 cannes, 4 aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate así como equipo y material de curación”, precisó.

Sheinbaum Pardo reveló que el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo una conversación por mensajes de texto con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para ofrecer el apoyo de México.

“En este momento nada más es apoyo, así no lo pidieron, habló ayer Roberto (Velasco, canciller de México) con la presidenta de Venezuela, por mensaje más que por teléfono, tuvieron una comunicación por mensaje, y con otras autoridades del gobierno de Venezuela y lo que nos pidieron en este momento es rescatistas y apoyo de personal de salud, entonces una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy. Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela ya veremos que ayuda adicional requieran y por supuesto lo vamos a estar informando”, señaló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

La titular del ejecutivo mexicano dijo que hasta el momento las autoridades venezolanas no solicitaron a México apoyo en alimentación o insumos

“Vamos a esperar, nos dijeron que lo que necesitan es eso. No nos pidieron apoyo en alimentación o algunos otros insumos, entonces por lo pronto lo más importante que nos piden es esto y repito va una brigada el día de hoy”, comentó.

La mandataria mexicana aseguró que hasta el momento no se tienen reportados mexicanos o fallecidos en Venezuela y dejó abierta la posibilidad de mantener contacto con Delcy Rodríguez.

“Por el momento no tenemos ningún. En comunicación con la embajada de México en Venezuela, no se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido pero estamos en revisión permanente”, aclaró.

Las declaraciones de Sheinbaum de esta mañana desde Palacio Nacional se suman a lo publicado ayer por la noche por la presidenta mexicana luego de expresar su solidaridad con el pueblo venezolano tras los potentes sismos de más de 7 grados.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, escribió en su cuenta de la red social “X”.