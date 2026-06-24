Johnson espera firma de ley de vivienda en 10 días; Trump evita confirmarlo

La incertidumbre continúa rodeando a la llamada Ley de Vivienda, una iniciativa bipartidista diseñada para ampliar la oferta de viviendas y reducir costos para millones de estadounidenses. Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que espera que Donald Trump firme la legislación en un plazo de 10 días, el mandatario evitó confirmar esa posibilidad durante su visita al Capitolio.

El tema ha cobrado relevancia luego de que Trump cancelara la ceremonia prevista para promulgar la ley, una de las pocas iniciativas con respaldo tanto republicano como demócrata que logró avanzar en el Congreso este año.

De acuerdo con información de Reuters, Johnson afirmó que mantiene expectativas de que la legislación finalmente llegue al escritorio presidencial, mientras los republicanos buscan una salida política a la disputa generada por la exigencia de Trump de priorizar la aprobación de la Ley SAVE America, una propuesta enfocada en endurecer los requisitos para votar en elecciones federales.

Trump guarda silencio sobre la ley de vivienda

Durante un encuentro con senadores republicanos, Trump habló brevemente con la prensa sobre los precios del petróleo y las negociaciones con Irán, pero evitó referirse directamente al futuro de la legislación de vivienda.

Según reportó NBC News, cuando fue cuestionado sobre si la Ley SAVE America es más importante que la vivienda asequible, el presidente respondió: “Cada elección es importante. Nos está yendo muy bien”, sin aclarar si planea firmar la iniciativa habitacional.

La respuesta alimentó las dudas sobre el destino de una ley que había sido presentada como un raro ejemplo de cooperación bipartidista en Washington.

Una reforma con apoyo de ambos partidos

La legislación busca facilitar la construcción de viviendas asequibles, impulsar la reconversión de edificios comerciales en espacios habitacionales y limitar, en ciertos casos, la compra de viviendas unifamiliares por grandes inversionistas institucionales.

La decisión de Trump de suspender su firma provocó críticas de legisladores de ambos partidos, quienes consideran que la crisis de vivienda requiere acciones inmediatas. Mientras tanto, Johnson intenta transmitir tranquilidad dentro de la bancada republicana al asegurar que el proyecto sigue vivo.

Por ahora, el futuro de una de las iniciativas más importantes en materia de vivienda asequible, mercado inmobiliario y costo de vivienda en Estados Unidos depende de una decisión que la Casa Blanca aún no ha querido confirmar públicamente.

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